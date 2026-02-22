Proposta di legge per trasformare i cavalli come animali d’affezione e quindi mettere la parola fine all’uso alimentare della carne dei quadrupedi per l’alimentazione. Presentata dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, se dovesse andare in porto sarebbe un importante passo di civiltà verso la “riforma delle riforme”, l’abolizione della caccia, sport assurdo e violento che distrugge il nostro equilibrio ambientale e psicologico.

Non è necessario essere vegetariani per capire l’importanza di questo cambiamento. Mangiare un cavallo è come mangiare un cane e un gatto. Anche i Paesi in cui mangiare quelli che noi chiamiamo pet è sempre stata in auge (soprattutto in estremo Oriente), stanno rivedendo queste loro abitudini alimentari. Non si capisce perché in Italia non sia accaduto fino ad oggi per i cavalli.

L’avversione a questa proposta da parte di Federcaccia (1) rafforza questa possibilità. I cacciatori sono i primi avversari di ogni cultura e prassi di vita che guardi al futuro senza sopraffazione e violenza. La natura e gli animali non si tutelano mangiandoli e rendendoli schiavi del nostro benessere, ma facendoli vivere accanto a noi nel rispetto dei reciproci equilibri.

Non è un caso, per esempio che alle proposte di legalizzazione per la carne coltivata (ricavata da cellule staminali di animali che continuerebbero a restare vivi) si registra una forte opposizione da parte di cacciatori e conservatori di economie che, sfruttando e distruggendo il presente (essere viventi inclusi), si illudono di garantire un sereno e felice futuro all’umanità.

Per il cavallo oggi inteso anche come alimento, ci sono culture e filiere gastronomiche che sono prosperate nei secoli passati. Il mondo cambia. Non c’è più bisogno di sacrificare questi animali per il nostro benessere. E come negli ultimi due secoli è accaduto con avvento e sviluppo della tecnologia rispetto essenzialmente a mobilità e comunicazioni, non ci resta che adeguare e sviluppare le nostre capacità di vivere in un equilibrio ambientale che non comporti il sacrificio di nessun essere vivente. Gli animali, tutti, ci servono vivi, non morti.

1 - https://www.ilsole24ore.com/art/i-cacciatori-contro-divieto-consumo-carne-equina-cavallo-non-e-animale-affezione-AIob7CWB?cmpid=nl_start&refresh_ce