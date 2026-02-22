Abolire la tassa etica sul porno

Abolire la tassa etica. E’ il nome di una proposta di legge d’iniziativa popolare proposta da più forze politiche con a capo Radicali.it (1). Si tratta di abolire l’imposta addizionale del 25% su IRPEF e IRES, introdotta nel 2006, che colpisce i redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico e sessualmente esplicito (2).

Questa imposta è incostituzionale perché viola principalmente l'articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Per capire: imprenditori e lavoratori del settore arrivano a pagare, per redditi imponibili anche molto bassi, imposte superiori a quelle pagate dai miliardari di altri ambiti economici.

Visto che produzione e informazione pornografica sono legali e disciplinati dalla legge, e visto che i minori non ci possono già accedere, la sua introduzione è motivata da un pregiudizio morale-etico che, in uno Stato non-confessionale, non dovrebbe ispirare e mettere in pratica i provvedimenti legislativi.

Siamo consapevoli che una proposta del genere dovrà “soffrire” dell’usuale metodo parlamentare di non considerare l’iniziativa popolare. Per esempio una proposta di iniziativa popolare - sulla cannabis (Io Coltivo -3) - è ferma al Senato nonostante siano stati sforati i tre mesi dal deposito delle firme entro cui la legge prevede l’obbligo di discussione; i promotori al momento hanno formalmente diffidato il Senato perché rispetti le norme.

Non si può escludere che tale trattamento potrebbe essere riservato anche alla proposta sulla “tassa etica”. Intanto, però, è importante raggiungere il numero di firme necessarie (50mila) e depositarle in Parlamento.

Qui per firmare: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5600018

1 - https://radicali.it/campagne/stop-tassa-etica/

2 - https://www.ilsole24ore.com/art/che-cos-e-tassa-etica-come-si-calcola-e-chi-deve-pagare-AIoaFzt

3 - https://megliolegale.it/iocoltivo-cosa-e-successo/