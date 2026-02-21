Servizi di supporto energetico per imprese e famiglie: una risposta concreta alle esigenze del territorio

“Servono strumenti concreti mentre il Dl Energia rischia di penalizzare le PMI”

Grosseto: In un momento in cui il costo dell’energia continua a rappresentare una delle principali criticità per imprese e famiglie, Confartigianato Imprese Grosseto rafforza il proprio Sportello Energia, potenziando un servizio sempre più centrale per accompagnare aziende e cittadini nella gestione delle utenze e nella riduzione dei costi.

Lo sportello si amplia con l’ingresso di Alessia Bedocchi, che opererà in stretta collaborazione con l’ing. Gianluigi Ferrara, responsabile del servizio Energia dell’associazione. Un rafforzamento organizzativo pensato per garantire risposte più rapide, assistenza tecnica qualificata e una presenza ancora più capillare sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla crescente richiesta di supporto da parte delle imprese, alle prese con bollette complesse, variazioni contrattuali e un mercato energetico sempre più difficile da interpretare.

Un servizio operativo per imprese e famiglie

Attraverso C.En.P.I. – Confartigianato Energia Per le Imprese, lo Sportello offre una consulenza completa che riguarda sia le utenze aziendali, con l’obiettivo di ridurre i costi fissi delle attività produttive, sia le utenze domestiche, estendendo il servizio anche alle famiglie.

Tra le attività principali:

analisi tecnica e verifica delle fatture energetiche;

controllo della correttezza dei costi e delle condizioni contrattuali;

ricerca delle migliori opportunità sul mercato libero;

assistenza personalizzata nella gestione dei rapporti con i fornitori;

accesso a condizioni più vantaggiose grazie al sistema di gruppo d’acquisto.

Il servizio di consulenza è gratuito per gli associati e rappresenta uno strumento concreto per affrontare una voce di spesa sempre più rilevante.

Dl Energia: cresce la preoccupazione delle imprese

Il potenziamento dello Sportello Energia arriva mentre Confartigianato esprime forte preoccupazione per la nuova versione del Dl Energia, attualmente in attesa dell’esame del Consiglio dei Ministri.

Secondo la Confederazione, alcune misure contenute nel provvedimento rischiano di aggravare la situazione delle micro e piccole imprese, in particolare per quanto riguarda gli oneri generali di sistema.

L’allungamento dei tempi di pagamento fino a 10 anni, con un interesse del 6%, determinerebbe infatti una riduzione solo apparente delle bollette annuali, aumentando invece il costo complessivo per i consumatori, con un impatto stimato di circa 10 miliardi di euro. La misura coinvolgerebbe 6,7 milioni di punti di prelievo delle piccole imprese alimentate in bassa tensione, tra cui oltre 650mila imprese manifatturiere.

“Non si può chiedere ancora una volta alle micro e piccole imprese di sostenere la parte più pesante dei costi – ha dichiarato il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli –. Servono scelte che riducano davvero il peso dell’energia e non che lo rinviino nel tempo”.

Proprio per questo Confartigianato Grosseto rafforza i propri strumenti di assistenza diretta: aiutare imprese e famiglie a orientarsi nel mercato energetico diventa oggi una priorità concreta accanto all’azione di rappresentanza istituzionale.

Informazioni e contatti

Lo Sportello Energia di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione per consulenze gratuite. Ing. Gianluigi Ferrara - gianluigi.ferrara@artigianigr.it 0564 419606 - 333 8418381