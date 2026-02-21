Ricordando il Maestro Francesco Aragoni: solidarietà e impegno civico per la comunità

In ricordo del Maestro Francesco Aragoni, storico e stimato insegnante di Orbetello, educatore appassionato e instancabile promotore di iniziative culturali, nonché ideatore e coordinatore dell’allora Centro di Lettura per i Ragazzi di Neghelli, i familiari, la moglie Paola Rossati, i figli e tutti i parenti desiderano onorarne la memoria attraverso un gesto concreto di solidarietà.

Orbetello: Nel segno dei valori che hanno guidato tutta la sua vita — l’attenzione ai giovani, l’impegno civico e il profondo senso di comunità — è stata avviata una raccolta di fondi fra gli Amci di Famiglia, da destinare alla Croce Rossa Italiana.

L’Associazione Umanitaria di Orbetello, oggi Costa d’Argento, ha sempre rappresentato per Paola Rosati un importante punto di riferimento. Ne è stata ed è tuttora socia attiva e, insieme all’allora Comitato Femminile, ha promosso e organizzato numerose iniziative benefiche e sociali a sostegno di questo Ente, contribuendo con dedizione e sensibilità a diffondere i valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

Questa raccolta fondi vuole essere non solo un omaggio alla memoria del Maestro Aragoni, ma anche un modo per proseguire idealmente il suo impegno verso gli altri, trasformando il ricordo in un’azione concreta a favore della comunità. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la generosità, l’umanità e la costante disponibilità verso studenti e famiglie: qualità che oggi si desidera rinnovare attraverso un’iniziativa che guarda al bene comune.

Con gratitudine verso quanti vorranno partecipare, la famiglia ringrazia sin d’ora tutti coloro che contribuiranno a mantenere vivo il ricordo del Maestro Francesco Aragoni attraverso un gesto di solidarietà e di responsabilità condivisa.