Porto Santo Stefano: progetto di inclusione sociale alla sede CRI di Via Baschieri

Un importante progetto di inclusione sociale è attivo a Porto Santo Stefano presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Baschieri 12, nel territorio comunale di Monte Argentario.

Porto Santo Stefano: L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Croce Rossa Italiana - Comitato della Costa d'Argento e la Cooperativa Sociale Santa Barbara, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle persone e alle famiglie in situazione di fragilità. Un progetto analogo è attivo anche presso la sede CRI di Porto Ercole, a conferma di un impegno diffuso su tutto il territorio dell’Argentario.

A Porto Santo Stefano la sede CRI resta aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14. La struttura svolge funzione di ufficio di segreteria e punto di distribuzione di aiuti alimentari destinati alle famiglie che ne fanno richiesta.

All’interno della sede operano volontari e collaboratori che garantiscono accoglienza, ascolto e supporto concreto. Tra loro Mauro Gabrielli, Monia Alocci, Edoardo Ferrara e Baldino Rosi. La consegna dei pacchi alimentari avviene sotto il coordinamento della delegata socio-assistenziale del Comitato, Piera Casalini, che segue con attenzione le esigenze delle famiglie beneficiarie.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra enti del territorio, uniti dalla volontà di promuovere inclusione, solidarietà e sostegno alle persone più vulnerabili della comunità.