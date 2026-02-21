Corso obbligatorio per Responsabili Tecnici Panificazione

Confartigianato Imprese Grosseto, attraverso l’agenzia formativa Formimpresa, organizza un nuovo corso obbligatorio di aggiornamento per Responsabile Tecnico Panificazione, rivolto ai professionisti del settore che devono adempiere agli obblighi normativi previsti dalla legislazione vigente.

Grosseto: Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore online su piattaforma Zoom, consente ai responsabili tecnici dei panifici di aggiornare le proprie competenze professionali, requisito richiesto con cadenza quinquennale per l’esercizio dell’attività.

Il corso propone un aggiornamento pratico e completo sui principali aspetti legati alla gestione dell’impresa di panificazione e alle normative più recenti, con particolare attenzione a qualità e sicurezza alimentare. Tra i contenuti formativi: normative igienico-sanitarie aggiornate (DGR 540/24); sicurezza sul lavoro; etichettatura dei prodotti da forno; prodotti per celiaci e alimenti speciali; tecniche di produzione; Pane Toscano DOP e valorizzazione delle produzioni tipiche.

L’iniziativa rientra nell’attività di supporto che Confartigianato Imprese Grosseto porta avanti a favore delle imprese artigiane del territorio, accompagnandole negli adempimenti normativi e nel rafforzamento delle competenze professionali.

“La formazione continua è oggi uno strumento indispensabile per le imprese del comparto alimentare — sottolinea Emiliano Calchetti, responsabile della categoria panificazione di Confartigianato Imprese Grosseto —. Aggiornarsi non significa solo rispettare un obbligo di legge, ma investire sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza dei consumatori e sulla competitività delle nostre aziende. Con questo corso vogliamo offrire ai panificatori un supporto concreto, accessibile e costruito sulle reali esigenze del settore”.

Al termine del percorso verrà rilasciato attestato finale valido ai fini di legge.

Per informazioni e iscrizioni:

Lidia Calchetti – Tel. 0564 419658

lidia.calchetti@artigianigr.it

www.artigianigr.it