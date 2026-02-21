Conferenza di Flavio Fusi: la censura in Russia, dalla zaristica a Putin

Dalle epoche zariste a Putin, il 25 febbraio alle 17:00 presso la Sala Pegaso nel Palazzo della Provincia di Grosseto

Grosseto: Su tale argomento scrive il giornalista: "La censura è il cane da guardia di ogni dittatura. Una bestia feroce che morde semplici cittadini, giornalisti, artisti, intellettuali e grandi scrittori. La parabola russa è un “caso di scuola”, dall’epoca zarista alla verticale del potere di Putin. Il nostro viaggio racconterà la voce libera di tanti scrittori e l’accanimento della censura lungo un tragitto di oltre un secolo. Una rassegna dell’orrore, ma anche una avventura di straordinaria resistenza."

Flavio Fusi, volto storico del Tg3, è stato inviato all'estero dal Telegiornale e in questo ruolo seguì tra l'altro la caduta del muro di Berlino. In seguito fu corrispondente Rai da New York e poi da Buenos Aires, con riferimento per l'intera America Latina. E' stato capo della redazione esteri del Tg3, conduttore e reporter della Rai. Svolge lezioni e partecipa ad incontri sulla comunicazione.

Ha pubblicato saggi e libri che raccontano significative vicende tratte dalla sua esperienza professionale.



