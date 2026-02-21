Citofonare Cantautori: incontro con TACØMA a Grosseto, musica e intervista al bar libreria QB

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti con “Citofonare cantautori” a cura di Daniele Sarno. La prossima intervista con annesso live, è in programma sabato 21 febbraio dalle 19.30, al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Ospite della serata il cantautore livornese TACØMA.

Dopo l'esordio con il singolo "Ossigeno", pubblicato nel 2019 ed entrato nella playlist New Music Friday di Spotify, il percorso di TACØMA prosegue con la pubblicazione dei brani “Stai Bene Così", "Mai in orario" e "Nudi sul Parquet".

Nel 2021 l'identità artistica di TACØMA viene confermata con i singoli "Sotto la pioggia", "Infrangersi" e "Come Se" che anticipano l'album d'esordio "PANORAMA +", un manifesto di pop-elettronico contemporaneo che ad oggi conta più di un milione di streaming su Spotify, un momento di profonda contemplazione di un panorama non solo per godere del momento, ma anche per trovare in questo la forza e l’ispirazione per andare oltre l’orizzonte, alla ricerca di tutto quello che è nascosto e ancora non riusciamo a vedere. Il percorso artistico di TACØMA prosegue tra il 2022 e il 2023 con la pubblicazione dei singoli "Ultima Follia" e "Come Un Film", inseriti nelle playlist editoriali New Music Friday e Scuola Indie.

Nel 2024 pubblica i singoli "Momento Perfetto" e "La Regina dei Rimpianti", che anticipano ed introducono il nuovo lavoro in studio.

Come sempre bar aperto per aperitivo e cena. Per prenotare: 389 913 5040