Tango sotto le stelle: sabato 21 febbraio al New Line di Orbetello, una notte di passione e musica con Stefano

Sabato 21 febbraio, tutte le tanguere e tangueri della Maremma e non solo balleranno al New Line multisala di Orbetello a partire dalle 22.00 con il musicalizador Stefano.
Orbetello: Fino all'1,30 di domenica tante “tanda” di “abbracci caldi” di Tango, Vals e Milonga con selezione dei più famosi motivi, intermezzo di buffet e bevande per prenotazioni Stefano 3283836688. Un'altra eerata indimenticabile di grande allegria, impossibile da mancare per milongueri maremmani e non solo, parola Artemare Club!