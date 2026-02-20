Simone Guerrini nuovo presidente di Confesercenti Grosseto: sviluppo economico e turismo in primo piano

Grosseto: Simone Guerrini, presidente regionale Fiba, la categoria Confesercenti che riunisce i balneari, è il nuovo presidente comunale di Confesercenti per la città di Grosseto.

Guerrini, eletto durante una partecipata riunione che ha rinnovato la presidenza, subentra al posto del presidente uscente.

«Ringrazio Confesercenti per la fiducia accordata, e ringrazio il presidente uscente per il lavoro fatto, il direttore Andrea Biondi, nonché la vecchia e nuova presidenza» ha detto Simone Guerrini.

Il neopresidente ha subito stabilito rapporti e obiettivi: «Anche in vista delle prossime elezioni amministrative il nostro obiettivo è interfacciarci con il Comune su tutte le tematiche sindacali che riguardano l'associazione. Vogliamo stimolare la politica e l'amministrazione perché si punti sullo sviluppo del tessuto economico e produttivo delle attività del territorio» conclude.

«L’elezione di Simone Guerrini rappresenta un passaggio importante per Confesercenti Grosseto – afferma il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi -. La sua esperienza nel settore turistico e il lavoro svolto in questi anni a livello regionale saranno un valore aggiunto per tutta l’associazione. Con la nuova presidenza continueremo a rafforzare il dialogo con le istituzioni e a lavorare per dare risposte concrete alle imprese del territorio, in un momento in cui servono visione, competenza e capacità di rappresentanza. A Simone rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare con determinazione questa nuova fase».



