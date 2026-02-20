Sabato 21 febbraio The Music Crew Band al “Cinigiano Blues Festival"

Cinigiano: Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21 presso il Teatro comunale di Cinigiano si esibirà la The Music Crew Band. Il gruppo nasce nel 2012 e nel corso degli anni ha calcato palcoscenici in tutta la Toscana, arrivando a esibirsi anche al prestigioso Porretta Soul Festival nel 2023. La band è composta da undici musicisti e vanta una poderosa sezione di fiati. Il repertorio spazia tra il soul e il funky internazionale, proponendo brani che vanno dagli anni ’60 agli anni ’80.

La formazione: Silvia Ciabattini e Chantal Mersi alla voce; Luca De Stasio alla chitarra; Leonardo Peruzzi al basso; Cesare Manetti alla batteria; Arturo Giordano alle percussioni; Marco Sorresina al piano e tastiere; Mauro Innocenti al sax contralto/baritono; Lucio Labate al sax tenore; Emanuele Barbetti alla tromba; Francesco Fantacci al trombone.

Special Guest della serata Andy John Jones e Francesco Sciagura.

Il biglietto d’ingresso al teatro ha un costo di € 5.

Ingresso gratuito per i minori di 18 anni.

È gradita la prenotazione al n. Whatsapp 334 6552360 - info@cinigianobluesfestival.it



