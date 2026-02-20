Radicondoli aderisce e partecipa alla "Partita Applaudita"

L’iniziativa si terrà sul territorio sabato 21 febbraio 2026 alle 15 al Campo Sportivo la Boscaglia a Radicondoli

Radicondoli: Si tratta di un progetto regionale e interregionale che vuole sostenere lo spirito sportivo vero ed invitare ad esprimersi in modo corretto negli stadi, tra gli spalti, in un momento di sport. Senza grida, urli, brutte parole. Il pubblico deve stare in silenzio e partecipare solo con gli applausi, nel rispetto di tutti coloro che sono impegnati nel momento sportivo. Il sindaco Francesco Guarguaglini: “E’ un giorno, sì, ma può e dove essere tutta la stagione sportiva. Possiamo cambiare se partiamo da noi. A Radicondoli ci proviamo e vi aspettiamo al Campo Sportivo”.

“Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa e dico grazie all’ADS Radicondoli che ha predisposto tutto sul territorio per sabato - dice il sindaco Francesco Guarguaglini – Partecipare a questa bella proposta vuole dire fare due cose: andare ad una partita o comunque evento di sport, da noi una partita di calcetto. Ed applaudire. Lasciare da parte imprecazioni, indicazioni tecniche, urla, offese e tutto quello che genera confusione e tensione. Far parlare il campo, solo lui. Come dice la lettera che i capitani delle squadre leggeranno prima della gara: “Fate rumore solo con gli applausi, applaudite per la bella giocata, per l’impegno, il risultato, per sostenere l’atleta dopo l’errore. Non fate altro”. E’ un giorno, sì, ma potrebbe essere per tutta la stagione sportiva, in particolare tra i ragazzi. Possiamo andare oltre se partiamo da noi. A Radicondoli ci proviamo e vi aspettiamo il 21 febbraio, alle 15, al Campo Sportivo la Boscaglia”.

L’iniziativa è organizzata sul territorio dall'ASD Radicondoli, con il patrocinio del Comune e secondo le regole del progetto regionale che è promosso da Regione Toscana, Anci Toscana, Associazione Calcio Fai Play, Coni, Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Associazione Italiana Arbitri, Associazione Italiana Allenatori Calcio con la collaborazione di Calcio più come Media Partner Ufficiale e Turf Grass Professional.