"Oltre le Parole": Talento e Coraggio nel Public Speaking al Polo Bianciardi

Gli studenti dei Professionali Servizi Commerciali e del Tecnico Grafico si sono messi in gioco per provare le loro competenze comunicative durante la lezione tenuta dal docente della Fondazione ITS Academy EAT.

Grosseto: Non è stata solo una lezione. È stato un salto nel vuoto, un respiro profondo prima di rompere il silenzio, una scoperta collettiva di quanto potere risieda nella voce umana. Nell’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto, le pareti hanno vibrato di un’energia nuova, quella di ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco, trasformando la paura di parlare in pubblico nell'arte di comunicare se stessi.

Sotto la guida esperta e carismatica di Marco Brugnola, docente della Fondazione ITS Academy EAT, le classi 4A e 5A dell’indirizzo Professionale Servizi Commerciali insieme alle 4A, 4B, 5A e 5B dell’indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione, hanno vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. Grazie all’iniziativa delle docenti Rossella Izzo e Irene Nappi, che hanno organizzato un incontro sul tema “public speaking per il colloquio di lavoro: preparazione e comunicazione efficace” per incrementare le competenze comunicative e relazionali finalizzate al mondo del lavoro.

La mattinata si è trasformata in un laboratorio operativo pulsante, i ragazzi non hanno "studiato" le pubbliche relazioni; le hanno agite. Hanno imparato che comunicare non significa solo emettere suoni, ma occupare uno spazio, gestire un’emozione e, soprattutto, connettersi con l’altro; e che parlare in pubblico è l'atto di coraggio più generoso che si possa compiere: significa offrire le proprie idee al mondo, accettando il rischio di essere ascoltati, come ha spiegato loro il professore Brugnola.

Un evento che è stato la testimonianza tangibile di cosa succede quando le istituzioni camminano a braccetto.

Il Polo Bianciardi si conferma ancora una volta un’eccellenza educativa, una scuola che non si limita a istruire, ma che ha l’ambizione di "formare cittadini del mondo", professionisti capaci di guardare negli occhi il proprio futuro con competenza e dignità.

La Fondazione ITS Academy EAT dimostra di essere legame tangibile tra il mondo della scuola e quello del lavoro, portando in aula competenze tecniche di altissimo profilo e una visione pratica che è ossigeno puro per le nuove generazioni.

L'Istituto Superiore Polo Bianciardi ringrazia Marco Brugnola per la generosità del suo insegnamento e la Fondazione ITS Academy Eat di Grosseto per essere ponte tra scuola e mondo del lavoro, ma soprattutto gli studenti che si sono messi in gioco, hanno saputo misurarsi con il palco, gestire il tono della voce e la postura, mettendo in pratica conoscenze e competenze acquisite negli anni, per affrontare al meglio le sfide future.



