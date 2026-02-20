Nido d’infanzia comunale “L’albero azzurro”: aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027

Scadenza per la presentazione delle domande fissata al 2 aprile 2026. In programma anche due open day per visitare la struttura e conoscere il progetto educativo

Scarlino: Il Comune di Scarlino informa che sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “L’albero azzurro” per l’anno educativo 2026/2027. Il servizio è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi di età; la priorità sarà assegnata ai bambini che compiono 12 mesi entro il 31 dicembre 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 aprile 2026.

Il nido offre diverse fasce di frequenza dal lunedì al venerdì: tempo mattina con orario 8.00–13.30 (pranzo incluso), tempo pieno con orario 8.00–16.30 (pranzo incluso) e la possibilità del sabato mattina 8.00–12.30 . La capienza complessiva è di 16 posti, di cui massimo 10 per il tempo pieno. La ricettività potrà essere eventualmente riformulata sulla base dell’evolversi delle normative sui servizi 0/6 anni.

Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel comune di Scarlino. Le domande dei non residenti saranno accolte solo dopo aver soddisfatto quelle dei residenti. La richiesta deve essere compilata esclusivamente online accedendo al sito istituzionale del Comune di Scarlino, nella sezione Servizi on line – Area servizi scolastici – Iscrizione servizi scolastici – Nido iscrizione, tramite SPID.

In caso di eccedenza di domande sarà pubblicata una graduatoria provvisoria; nei dieci giorni successivi sarà possibile presentare ricorso all’ufficio servizi educativi, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di parità di punteggio sarà considerato l’ISEE più basso; in ulteriore parità si terrà conto dell’età anagrafica, con precedenza al bambino più grande. I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno esclusi dal servizio, come previsto dalla normativa vigente.

In vista delle iscrizioni, il Comune organizza anche due open day al nido “L’albero azzurro”, in via Turati a Scarlino Scalo, mercoledì 4 marzo e mercoledì 11 marzo dalle 17.00 alle 18.00. Durante gli incontri le educatrici accompagneranno i genitori nella visita degli spazi e illustreranno l’organizzazione delle attività. È necessario prenotare telefonando al numero 378 3030906.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Scarlino o contattare l’ufficio Servizi educativi.