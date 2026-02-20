Il Comune di Tarquinia incontra le associazioni culturali

Sabato 21 febbraio 2026, alle 10,30, presso la biblioteca “Vincenzo Cardarelli”. L’assessore Piroli: “Intendiamo avviare uno spazio stabile di ascolto e confronto tra l’Amministrazione e le realtà culturali cittadine”

Tarquinia: L’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia promuove un incontro rivolto a tutte le associazioni culturali della città, in programma sabato 21 febbraio 2026, alle 10,30, presso la biblioteca “Vincenzo Cardarelli”. L’iniziativa nasce con l’intento di creare un’occasione di confronto e dialogo tra l’Amministrazione comunale e le realtà associative attive in ambito culturale, favorendo la conoscenza reciproca, la condivisione di esperienze e progettualità e la costruzione di una rete culturale sempre più coesa, inclusiva e partecipata. “Le associazioni culturali rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita sociale e civile della nostra comunità – dichiara l’assessore alla cultura, Roberta Piroli –. Con questo incontro intendiamo avviare uno spazio stabile di ascolto e confronto, in cui ogni realtà possa presentare il proprio operato, condividere idee e contribuire alla definizione di una visione comune. Vogliamo costruire un rapporto di collaborazione continuativo e proficuo tra Amministrazione e associazionismo, nell’interesse dell’intera città di Tarquinia”.