Guardia di Finanza arresta due spacciatori a Empoli: sequestrati 3,5 kg di droga e armi

Nell’ambito della permanente azione di presidio e controllo del territorio svolta dalla Guardia di Finanza nella provincia di Firenze, i militari della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un’articolata attività operativa che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizioni illegalmente detenute.

Empoli: L’intervento origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati. L’attività, condotta con metodo e continuità dai Finanzieri del Reparto, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio diffuso nei contesti urbani. Nel corso del servizio, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del Corpo, è stato sottoposto a controllo un cittadino marocchino, già gravato da precedenti specifici e attivo nel centro storico empolese. Il cane antidroga “PACO” ha fornito ripetute e inequivocabili segnalazioni della presenza di sostanze stupefacenti sull’autovettura in uso al soggetto. Gli immediati approfondimenti, estesi anche all’abitazione, hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 2,5 kg di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 900 Euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel corso delle ricerche, grazie alla costante integrazione tra operatore e unità cinofila, l’attenzione è stata estesa a un’abitazione adiacente, dalla quale provenivano ulteriori tracce odorose rilevate dall’unità cinofila. La conseguente perquisizione ha portato al controllo di un cittadino italiano, risultato incensurato, nella cui disponibilità è stato rinvenuto circa 1 kg di hashish, abilmente occultato.

L’Autorità Giudiziaria fiorentina ha convalidato l’arresto ed applicato misura cautelare nei confronti dei due indagati. Si rappresenta che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà accertata nel corso del successivo processo.



