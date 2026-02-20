Grosseto, lavori sulla rete elettrica: taglio piante e manutenzione a Vallerotana per garantire la sicurezza

Dopo i lavori tecnici sulla rete elettrica tra Batignano, Roselle e Nomadelfia, svoltisi negli scorsi mesi e settimana, proseguono le operazioni per la manutenzione e il restyling degli impianti della zona

Grosseto: Lunedì 23 febbraio, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) con una ditta specializzata completerà l’attività di deramificazione e taglio piante lungo tutta la dorsale elettrica denominata ‘Batignano’ nell’area della strada di Vallerotana, che fornisce energia a tutta l’area citata e che in più tratti era disturbata da alcuni alberi e piante ad alto fusto interferenti con i sostegni e i conduttori di linea.

Nel caso specifico di Vallerotana si tratta di alberi monumentali che richiedono un’attenzione particolare e che, di conseguenza, hanno necessitato di operazioni in più step. Lunedì si terrà l’intervento conclusivo che ha visto anche la bonifica e la sostituzione di alcune apparecchiature di linea, collegata alla cabina di trasformazione dell’area citata, danneggiatesi per l’abbattimento di conduttori in seguito alla caduta di piante durante i recenti fenomeni di maltempo. Nella circostanza, infine, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio.

L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 23 febbraio, a partire dalle ore 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del ‘fuori servizio’ sarà circoscritta a un gruppo di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.







