“Una finestra sul mondo”, a Tarquinia ciclo di tre conferenze su geopolitica e storia contemporanea

Primo appuntamento il 21 febbraio 2026, ore 17,30, alla sala Sacchetti, con l’incontro dal titolo “Verso un mondo senza più regole”. L’iniziativa è promossa dalla Stas, in collaborazione con l’associazione Omnia Tuscia di Viterbo con il patrocinio del Ministero della Cultura

Tarquinia (VT): La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), in collaborazione con l’associazione Omnia Tuscia di Viterbo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, presenta il ciclo di conferenze “Una finestra sul mondo”, un percorso di approfondimento dedicato ai grandi temi della geopolitica e della storia contemporanea. Gli incontri a ingresso libero si svolgeranno presso la Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, e offriranno al pubblico strumenti di lettura e interpretazione delle trasformazioni globali, attraverso il contributo di diplomatici, accademici ed esperti di primo piano.

Il programma degli incontri

21 febbraio 2026, ore 17.30 – “Verso un mondo senza più regole”

Con Sergio Vento, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York (1999–2003) e Ambasciatore d’Italia a Washington (2003–2005), autore del volume “Il XX secolo non è mai finito. Transizioni e ambiguità”; Umberto Laurenti, CEO di Schola Italica srl – Impresa sociale, socio Omnia Tuscia.

28 febbraio 2026, ore 17.30 – “Corsa all’Artico”

Con Daniele Verga, inviato speciale del Ministero degli Affari Esteri per l’Artico (2008–2010), socio Omnia Tuscia; Gino Lanzara, analista di geopolitica e sicurezza, socio Omnia Tuscia

14 marzo 02026, ore 17.30 – “Il governo della guerra”

Con Sara Silvestri, studiosa City University of London e Cambridge) e consigliera della Società Tarquiniense d’Arte e Storia; Mario Boffo, ambasciatore d’Italia a Sana’a (2005–2010) e a Riad (2013–2016), socio Omnia Tuscia

Prima conferenza: “Verso un mondo senza più regole”

Nel primo appuntamento, i relatori Sergio Vento e Umberto Laurenti analizzeranno le conseguenze del superamento della Guerra Fredda, che ha segnato la fine dell’assetto bipolare post-Yalta e Potsdam, ma ha lasciato aperte questioni cruciali legate a identità e sovranità nazionali in un contesto di globalizzazione complessa. Le crisi del Novecento si ripresentano in vari scenari globali, accompagnate dal risveglio delle potenze eurasiatiche e dalla crisi della democrazia rappresentativa. La “policrisi” attuale si manifesta nella competizione USA-Cina, nelle sfide climatiche, nelle minacce pandemiche e nei flussi migratori. Il volume di Vento, “Il XX secolo non è mai finito”, raccoglie esperienze e testimonianze sulle dinamiche che mettono alla prova la governance internazionale, fondamentale per la stabilità in un mondo multipolare.

I relatori

Sergio Vento, laureato in Scienze Politiche all’Università di Roma, ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1963, ricoprendo incarichi a L’Aja, Buenos Aires e Ankara e ruoli di responsabilità a Roma, tra cui consigliere diplomatico presso la Presidenza del Consiglio. Promosso Ambasciatore, ha guidato le sedi di Belgrado, Parigi, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’ONU a New York e l’Ambasciata a Washington, con accreditamento anche alle Bahamas, concludendo il servizio nel 2005.

Umberto Laurenti, nato nel 1947 a Carbognano (VT), è dirigente e consulente con laurea in Scienze Politiche alla Sapienza. Ha ricoperto ruoli di vertice in società pubbliche e quotate e operato come consulente in relazioni internazionali, strategia e project management. Negli anni Ottanta ha guidato il Comitato Scientifico per la legislazione della Cooperazione allo Sviluppo e nel 1992 è stato Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Industria Giuseppe Guarino. Attivo nel mondo associativo e politico, è fondatore di Svegliamoci Italici e Schola Italica, mantenendo un forte legame con la Tuscia.