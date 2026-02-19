M’Illumino di Meno”: il Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana aderisce all’iniziativa

Il Comitato della Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana ha aderito all’iniziativa nazionale “M’Illumino di Meno”, promossa per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

Orbetello: L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti delle scuole superiori di Orbetello che, insieme ai volontari della CRI, hanno simbolicamente spento le luci per un minuto, in segno di condivisione e partecipazione. Un gesto semplice ma significativo, volto a ricordare quanto sia fondamentale prestare attenzione ai consumi energetici nella vita quotidiana.

A coordinare e curare l’evento è stata Piera Casalini, con il supporto dei volontari del Progetto Tutela Ambientale del Comitato Costa d’Argento. Giovani impegnati attivamente anche presso le strutture della Croce Rossa, che con entusiasmo e senso civico promuovono iniziative a favore dell’ambiente e della comunità.

Un momento di riflessione collettiva che conferma l’impegno della Croce Rossa Italiana non solo in ambito sanitario e sociale, ma anche nella diffusione di buone pratiche per la tutela del pianeta.



