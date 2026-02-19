M'illumino di meno. Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Quante cose diventano più magiche a lume di candela? Anche una semplice partita a scacchi!

Manciano: Venite a giocare nel chiarore di fiammelle che danzano e sembrerà di essere a Hogwarts...

Per il tradizionale evento volto a promuovere la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, quest'anno è stata scelta la lentezza, quella dei giochi da tavolo, quella del confronto umano, di persona, per costruire nuovi legami.

L'iniziativa è gratuita, esperti e neofiti, di ogni età, e verrà guidata dal consigliere e prof. Giacomo Riva. Per realizzarla il circolo di Manciano si è avvalso della collaborazione dell'ASD MattoAllaProssima - Scacchi a Grosseto, che da novembre scorso porta avanti un corso di scacchi organizzato dal Comune di Manciano, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Grazie ai loro materiali e insegnamenti, l'interesse verso gli scacchi sta crescendo a Manciano.

Non è mai troppo tardi per aggregarsi!

Seguirà un aperitivo in compagnia.

E' attivo il tesseramento 2025/2026



