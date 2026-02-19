Filcams Cgil Siena: “Il turismo non si sottovaluta, ma soprattutto non si sminuisce, merita rispetto!”

“Ormai sono diversi mesi che per provare a valorizzare altri settori produttivi, con molta semplicità, si prova a sminuire quello del turismo” - così esordisce Mariano Di Gioia, Segretario Generale della FILCAMS CGIL di Siena.

Siena: “Il turismo non è uno sfondo, è un'industria a tutti gli effetti e i dati 2024, gli ultimi a disposizione per un’analisi completa, lo dimostrano senza margini di ambiguità, - sottolinea il Segretario - la provincia di Siena ha registrato oltre 5,4 milioni di presenze, con una crescita del +1,3% rispetto al 2023 e addirittura del +4,2% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Siena città, da sola, ha attirato oltre 1 milione e 88mila persone. A fine 2024 le imprese attive nella filiera turistica senese erano 3.043, in crescita dell'1,5% rispetto all'anno precedente, con oltre 16.000 addetti (ovvero quasi il 20% dei lavoratori dipendenti privati non domestici), un settore che da solo rappresenta quasi il 17% del valore aggiunto della provincia e che se si allarga all'indotto con tutte le attività di servizi, in primi cultura e commercio, arriva al 72%.”.

“Qualcuno si è mai chiesto quanto PIL genera questo settore per la città? - continua il sindacalista -Qualcuno ha mai verificato il valore aggiunto? O ancora, qualcuno sa quante sono le addette e gli addetti? Dietro questi numeri ci sono migliaia di lavoratrici e lavoratori - camerieri, receptionist, addetti alle pulizie, guide turistiche, cuochi, operatori dell'accoglienza - che ogni giorno costruiscono l'economia e la reputazione di Siena non solo in Italia ma nel mondo e che meriterebbero un po' più di rispetto. Queste persone hanno un nome, un contratto di lavoro, una famiglia. E la FILCAMS CGIL è lì per tutelarle, ogni giorno.”

“Secondo noi il punto non è scegliere tra industria e turismo, - afferma Di Gioia - Siena non può permettersi di perdere né l'una né l'altro. Proprio per questo chiediamo alle istituzioni locali investimenti seri su entrambi i fronti: reindustrializzazione responsabile da un lato e dall'altro politiche del lavoro che combattano la stagionalità, migliorino i contratti, garantiscano continuità occupazionale e dignità salariale nel settore turistico”.

“Condividiamo pienamente la preoccupazione per il futuro industriale del territorio, con tante, troppe vertenze aperte per crisi che, come Categoria, abbiamo anche sostenuto - conclude il Segretario provinciale - ma sminuire il turismo aiuta chi vuole che Siena rimanga ferma, divisa e senza progetto. Noi stiamo dalla parte di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. Nessuno escluso.”.