Educazione stradale, Il Comune di Cecina rilancia il percorso per i più piccoli

Cecina: Il Comune di Cecina promuove la sicurezza stradale tra i giovani studenti, con un percorso educativo dedicato alle scuole primarie e secondarie. Gli agenti della Polizia Locale di Cecina terranno lezioni teoriche nelle classi, illustrando i corretti comportamenti da tenere a piedi, in bicicletta e in automobile, spiegando il significato dei cartelli stradali e rispondendo alle domande dei ragazzi.

A queste attività segue un momento pratico e ludico, per consolidare l’apprendimento in modo divertente e coinvolgente. In questa prima fase saranno coinvolte le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Collodi e in tutte le classi delle scuole medie Da Vinci. Per le classi prime e seconde della primaria sono previste anche attività con l’associazione Burattingegno, che propone attività di promozione della cultura della sicurezza e della sicurezza stradale in particolare tramite una forma di gioco – apprendimento con animazione attiva, laboratori interattivi e spettacolo teatrale . La prima giornata di educazione stradale si è tenuta questa settimana.

“Portare l’educazione stradale direttamente nelle scuole è fondamentale per sensibilizzare i più piccoli sui temi della sicurezza e della responsabilità - sottolinea la sindaca Lia Burgalassi -. Ringraziamo la nostra Polizia Locale per aver promosso e voluto la ripresa di questa importante iniziativa”.