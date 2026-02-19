Costituito a Massa Marittima il Comitato per il No al referendum sulla giustizia

Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto pubblico e partecipazione in vista del voto, e da subito è aperto a nuove adesioni da parte di associazioni, realtà sociali e singole cittadine e cittadini. I primi soggetti costituenti sono: Sinistra Italiana e PD Massa Marittima, SPI CGIL e ANPI Massa Marittima.

Massa Marittima: Le ragioni del No riguardano la tutela dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e delle garanzie previste dalla Costituzione. Questa Carta, che ha protetto il Paese anche negli anni più difficili della Repubblica, non può essere “ritoccata” in un punto così delicato rischiando di sottoporre la magistratura a un controllo più stretto del politico di turno. Quando esponenti di governo arrivano a sostenere che queste modifiche “farebbero comodo” anche a chi oggi è all’opposizione, il messaggio implicito è che una magistratura più controllabile diventerebbe uno strumento nella disponibilità di chi governa. Una prospettiva che non riguarda solo gli addetti ai lavori: indebolire l’autonomia della magistratura significa, passo dopo passo, ridurre le tutele effettive per tutti i cittadini. Questa riforma è l’ennesima riprova di una politica che guarda solo a se stessa non a chi deve rappresentare.

Il Comitato ritiene che la giustizia abbia bisogno di interventi concreti e utili alla vita delle persone: norme efficaci, investimenti, assunzioni e potenziamento degli uffici, a partire dal percorso già avviato con la riforma Cartabia. L’obiettivo deve essere una giustizia più vicina ai cittadini, e imprese, che devono avere certezze della pena e processi più snelli, non rimanere bloccati nelle aule per anni.

Oltre alla campagna elettorale porta a porta e al volantinaggio, il comitato sta organizzando due iniziative pubbliche nel mese di marzo. Nel frattempo rimane aperto a qualsiasi contributo propositivo e alla partecipazione alla campagna per il No, da parte di singoli cittadini e associazioni.

Per adesioni e informazioni:

Luca Angeli (Sinistra Italiana Massa Marittima): 340 8902558

Beatrice Cillerai (PD Massa Marittima): 333 2894816

Stefano Vermigli (SPI CGIL Massa Marittima): 0566 903738

In foto da sinistra: Stefano Vermigni (Spi Cgil Massa Marittima) Anna Maria Fidanzi (Anpi) e Luca Angeli (Sinistra Italiana Massa Marittima)