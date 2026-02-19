Ciclovia Tirrenica: avanzano a pieno ritmo i lavori sul tracciato nel comune di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Proseguono senza posa i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica nei quattro lotti che interessano il territorio del comune di Castiglione della Pescaia. Si tratta di un'opera pubblica strategica per la viabilità alternativa, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti, che collegherà il litorale maremmano al grande itinerario costiero nazionale, proiettando il territorio verso un turismo sempre più green e sostenibile.

«La Ciclovia Tirrenica – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – rappresenta un investimento fondamentale per il futuro del nostro territorio. Stiamo lavorando con determinazione affinché i cantieri procedano nel rispetto dei tempi previsti, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla sicurezza. Questo risultato è anche il frutto di una proficua sinergia tra pubblico e privato: grazie alle convenzioni sottoscritte, le strutture ricettive coinvolte hanno fatto la loro parte con grande efficienza, dimostrando quanto sia importante fare squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali per il grande lavoro svolto, soprattutto al tecnico Anna Cortina che sta seguendo questo progetto con grande competenza e in modo quasi esclusivo. Passo dopo passo, stiamo ridisegnando il nostro litorale in modo più moderno, puntando sull'uso della bicicletta come mezzo privilegiato per scoprire le nostre bellezze in totale sicurezza».





Per quanto riguarda il Lotto 1, il tratto che da Pian d’Alma, al confine con il Comune di Scarlino, arriva a Rio Palma al centro di Punta Ala, i lavori iniziati nel maggio 2025 ad oggi sono a circa la metà del tracciato complessivo. Il completamento è previsto entro giugno 2026.

Per il Lotto 2, nel tratto da Rio Palma alle Rocchette, l'Ufficio tecnico comunale è pronto per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, dopodiché sarà possibile procedere con l'adozione della variante urbanistica per l'esecuzione dei lavori.

Sul Lotto 3, nel tratto dalla rotatoria delle Rocchette fino al bivio, l’Ufficio ha già acquisito il progetto esecutivo da parte dei progettisti incaricati ed ha ottenuto anche il parere favorevole del Collegio Ambientale per quanto riguarda il vincolo paesaggistico. In questo tratto è previsto un doppio tracciato, da ambo i lati della strada dal bivio fino all’incrocio con la strada interna di Pian di Rocca, sfruttando l'argine demaniale del fosso Val dei Castagni, in modo da avere maggiori spazi in una zona particolarmente frequentata.

Per il Lotto 4, quello che dal bivio delle Rocchette arriva al confine con il Comune di Grosseto, è stata approvata la modifica del progetto esecutivo con una "Variante migliorativa" che consentirà di effettuare uno sdoppiamento della Ciclopista all'altezza della pineta di Roccamare, mettendo in sicurezza pedoni e ciclisti che transiteranno così su un tratto più ampio di carreggiata all'interno della pineta. Il bando di gara per l’affidamento dei lavori è stato pubblicato e già nel mese di aprile il cantiere potrebbe essere operativo. La fine dei lavori è prevista per novembre 2026.





«Quest’opera – conclude la sindaca Elena Nappi – non solo migliorerà la mobilità sostenibile, ma rafforzerà anche l’attrattività turistica di Castiglione della Pescaia e dell’intera Maremma, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico legate al cicloturismo. Una scelta che guarda al benessere dei cittadini oltre che ad un turismo sempre più sostenibile»







