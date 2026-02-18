“Forum in Masseria”: al via alle Terme di Saturnia la sesta edizione della rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa

Dal 20 al 22 febbraio, alle Terme di Saturnia in provincia di Grosseto, otto panel per fare il punto sulle prospettive economiche e politiche dell’Italia alla luce dei nuovi scenari ed equilibri internazionali, con sette esponenti del Governo, il Presidente della Regione Toscana, leader politici ed esponenti di spicco dell’industria e dell’imprenditoria.

Grosseto: In un contesto globale segnato dal prolungarsi dei conflitti e dal riposizionamento degli Stati Uniti negli equilibri globali, l'Italia è chiamata a ridefinire il proprio ruolo in Europa e nel Mediterraneo contribuendo al rafforzamento dell'UE, anche sul terreno delle politiche di difesa comune. La sesta edizione del Forum in Masseria – Winter Edition, organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, nasce per rispondere a questa sfida. Dal 20 al 22 febbraio le Terme di Saturnia diventeranno il centro di un confronto di alto profilo tra istituzioni e leader delle imprese. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete agli effetti che il profondo mutamento delle relazioni transatlantiche ha prodotto sull’economia del nostro Paese, delineando un percorso efficace per governare il cambiamento e offrire risposte adeguate a trasformazioni globali cariche di rischi, ma anche di nuove opportunità.

Nel corso della due giorni, dal titolo “2026: il ruolo dell’Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso”, si alterneranno sul palco più di 30 ospiti del mondo industriale e istituzionale, tra cui sette Ministri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, e il Sottosegretario di Stato Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

Negli otto panel, moderati da Bruno Vespa, si discuteranno le prospettive economiche e politiche del Paese con Davide Albertini Petroni, Presidente Confindustria Assoimmobiliare, Maria Anghileri, Vice Presidente Confindustria e Presidente dei Giovani Imprenditori, Federica Brancaccio, Presidente ANCE, Massimo Caputi, Presidente Terme di Saturnia, Andreina Contessa, Direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello, Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale SIMEST, Angelo Crespi, Direttore Pinacoteca di Brera, Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale ALIS, Sestino Giacomoni, Presidente CONSAP, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, Marco Granelli, Presidente Confartigianato Imprese, Francesco Greco, Presidente Consiglio Nazionale Forense, Marina Lalli, Presidente Federturismo, Francesca Mariotti, Presidente ENEA, Marco Minniti, Presidente di MedOr, Maria Cecilia Morandini, Presidente ASC, Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways, Nicola Patrizi, Presidente Federterziario, Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato Infratel, Fabio Pinelli, Vicepresidente Consiglio Superiore della Magistratura, Tomaso Radaelli, Presidente Mondo Mostre, Gianpiero Strisciuglio, AD e DG Trenitalia, Alessandro Talotta, Vicepresidente IDA - Italian Datacenter Association, Giulio Terzariol, Direttore generale, Group Deputy CEO Generali, Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Veolia Italia, Marco Troncone, Amministratore Delegato Aeroporti di Roma, Matteo Zoppas, Presidente ICE.

Si approfondiranno i temi della formazione, delle nuove professioni emergenti, dell’innovazione nel settore agroalimentare e dell’importanza delle infrastrutture per la competitività del sistema Paese. Tra i diversi argomenti trattati anche la transizione energetica, con un focus su rinnovabili e nucleare, la centralità della cultura nello sviluppo economico e l’accessibilità, elemento imprescindibile per un futuro più equo.

Nel corso dell’evento, interverranno i Ministri Calderone, Casellati, Foti, Giuli, Pichetto Fratin, Urso e Zangrillo. Tra gli ospiti politici anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

Partner dell’intera iniziativa sono: Aeroporti di Roma, ALIS, ANCE, Autostrade per l’Italia, Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confindustria Assoimmobiliare, ENEL, Eni, Federterziario, Gruppo FS Italiane, GENERALI, IDA - Italian Datacenter Association, ITA Airways, Terme di Saturnia, Veolia, The Boots Group.