Continua la Knitting Therapy in Maremma

Grosseto: Donne di tutte le età, alcune in terapia oncologica altre no, si radunano ogni quindici giorni per la Knitting Therapy, ovvero la terapia del lavoro a maglia. Si tratta di un’esperienza partita lo scorso 28 gennaio dalla Casa Rossa di Castiglione ripetuta poi a Caldana, prossimamente a Vetulonia e in altri paesi inaugurata da Insieme in Rosa onlus con grande emozione che ha riscosso l’interesse delle tante donne che hanno partecipato all’attività, e condiviso sorrisi, fili intrecciati e un bellissimo senso di accoglienza.

«Tutte sono rimaste entusiaste – afferma Donatella Guidi presidente dell’associazione –, sia per l’esperienza vissuta insieme sia per le location davvero favolose: luoghi immersi nella natura dove il silenzio e la bellezza aiutano a stare bene».





Sulla stessa linea anche la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, presente a Caldana, che ha espresso una forte emozione nel vedere tante donne riunite come si faceva una volta: sedute insieme, a fare la calza e l'uncinetto come passatempo, proprio come accadeva nelle grandi famiglie o nelle case di paese, la sera, attorno a un focolare. Insomma il rinnovo di una tradizione antica, capace ancora oggi di unire, rilassare e creare relazioni.





«Il progetto di Knitting Therapy – spiega Guidi – è stato intitolato alla memoria di Alessandra Mirolli, una delle nostre prime “fatine” del gruppo, venuta a mancare qualche anno fa ma sempre profondamente presente nei nostri cuori. Ringraziamo tutti coloro che lo hanno reso possibile».

La Knitting Therapy si è dimostrata nel tempo un’attività efficace per la riduzione dello stress, in particolare per le donne oncologiche, per le quali il progetto è nato. Il corso, però, è aperto a tutte e a tutti, perché il benessere condiviso non ha confini. Il progetto proseguirà a cadenza quindicinale, sempre di mercoledì, dalle 14 alle 16.

Per partecipare o avere maggiori informazioni è possibile chiamare il 334 141 5167.

Il corso è completamente gratuito.



