Cantautori in tour torna all’Ariston di Marina di Grosseto

Appuntamento per venerdì 20 con il format creato e diretto da Rosalba Sonori. Quattordici artisti in scena

Grosseto: Sesto appuntamento per il format ideato e diretto da Rosalba Sonori, “Cantautori in Tour”, una rassegna altalenante e coinvolgente di cantanti, musicisti e ballerini che, con le loro performance, sapranno regalare emozioni autentiche a un pubblico trasversale, capace di unire generazioni diverse, dagli over ai più giovani. “La musica vera unisce tanti stili in un abbraccio universale”, afferma Rosalba Sonori, sintetizzando lo spirito di un progetto che, anno dopo anno, ha saputo crescere mantenendo intatta la propria identità, ossia quella di valorizzare il talento, promuovere l’incontro tra linguaggi artistici differenti e creare momenti di condivisione autentica. Saranno ben quattordici gli artisti protagonisti della serata tra cui, come ospiti d’eccezione, Max Tulipano ed Enrico Rinnoci, rispettivamente voce e tastiera della Tribù Nomade, insieme al cantautore massese Massimiliano Bernardini, in arte “Massenzio”, proveniente da Massa Carrara.

La conduzione di questa puntata sarà affidata al radiofonico Mario Masciullo di Radio One NonSoloSuoni, e non al giornalista Carlo Sestini, che tornerà nelle prossime edizioni. Masciullo sarà coadiuvato dall’eventista e narratrice Agata Florio, pronta ad arricchire la serata con il suo stile coinvolgente. A completare il parterre degli artisti la videmaker Orsola Vigorito le cantanti Nancy Ragghianti e Francesca Bianchini, il sassofonista Pietro Rizza, il musicista Stefano Chisci, l’insegnante étoile di Pole and Dance Francesca Palermo, l’insegnante di danze orientali Cecilia Sonori (Miruna), il fonico Alessandro La Spina e la cantante Elisabetta Cima. Il gruppo di “Cantautori in Tour” vi aspetta venerdì 20 febbraio alle ore 21.30 presso l’Hotel Ariston per una serata all’insegna della musica dal vivo, della danza e dell’arte in tutte le sue forme. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 056434062. Un appuntamento da non perdere per chi crede ancora che la musica, quella vera, sia capace di parlare a tutti.



