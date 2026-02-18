Avviso pubblico per la ricerca di sponsor della rassegna di spettacolo denominata “Grande Estate 2026”

Grosseto: Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’individuazione di sponsorizzazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione della rassegna musicale e di spettacolo “La Grande Estate” 2026, in programma nel mese di giugno nel centro storico.

L’iniziativa punta a coinvolgere più sponsor interessati a sostenere il calendario di eventi. Gli sponsor avranno visibilità attraverso i materiali di promozione ufficiali della rassegna e sui canali di comunicazione istituzionali dell’Ente. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato all’Avviso, disponibile sul sito del Comune anche al seguente link https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-turismo, e trasmesse secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2026.

“L’evento Grande Estate – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – rappresenta un appuntamento strategico per animare il centro storico e accrescere l’attratività culturale e turistica della città. Le sponsorizzazioni consentiranno di sostenere il calendario di eventi estivi, a beneficio della comunità e dell’economia locale”.



