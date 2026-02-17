Toscana Diffusa, la risposta in due minuti. Nappi: «Castiglione non fa parte dei Comuni che potevano partecipare»

Castiglione della Pescaia: «Non abbiamo presentato progetti per il bando regionale "Toscana Diffusa" semplicemente perché il Comune di Castiglione della Pescaia non rientrava tra i Comuni ammessi a partecipare al bando. Non vi abbiamo partecipato per mancanza di requisiti richiesti, visto che non siamo un comune considerato svantaggiato né tantomeno montano, non per mancanza di volontà». La Sindaca Elena Nappi risponde al gruppo di opposizione L'Alternativa che accusa l'amministrazione di mancanza di progetti per il futuro del territorio, in particolare delle frazioni.

«In questi giorni – continua la prima cittadina - il gruppo di opposizione L’Alternativa è tornato sui social e sui quotidiani parlando del bando regionale “Toscana Diffusa”, accusando il Comune di non aver presentato progetti per le frazioni di Vetulonia, Buriano e Tirli. Bastava collegarsi al sito della Regione Toscana, consultare l’elenco dei beneficiari e in due minuti si sarebbe potuto verificare che Castiglione non era tra i destinatari di questo finanziamento. Prima di lanciare accuse, sarebbe stato sufficiente informarsi. O l'intento dell'opposizione è solo quello di alimentare polemiche? Vogliamo un’opposizione costruttiva, non una che lancia notizie, soprattutto non veritiere, solo per apparire sui social e giornali. Le nostre frazioni meritano un dibattito serio, non polemiche costruite su presupposti sbagliati».

La sindaca Nappi respinge quindi le accuse di mancanza di progettualità per le frazioni di Vetulonia, Buriano e Tirli, ribadendo l'attenzione dell'amministrazione verso tutto il suo territorio comunale, dalla costa alle campagne fino all'entroterra.

«La mia amministrazione – conclude la sindaca Nappi - continua a lavorare con responsabilità, intercettando bandi quando ne ha i requisiti e programmando interventi concreti per il territorio, senza slogan ma con atti. Castiglione della Pescaia merita questo. Proprio in quest’ottica abbiamo calendarizzato, in questi mesi, un ciclo di incontri nelle frazioni per illustrare in modo puntuale il lavoro svolto sul piano strutturale e la programmazione in corso. Sarà un’occasione di confronto vero: presenteremo dati, progetti e scelte amministrative, ma soprattutto ascolteremo i cittadini. L’ascolto è fondamentale se vogliamo parlare di sviluppo in modo serio e concreto, con basi solide, pianificazione e visione».