Progetto "Bonus Bebè" 2026 - Contributo in buoni acquisto per i nati nel 2025

Si tratta di un contributo straordinario, sotto forma di buoni acquisto spendibili nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica e pensato per i bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica

Follonica: Anche per il 2026 il Comune di Follonica ha previsto il bonus economico pensato per i bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica.

Fino al 31/03/2026, i genitori di bambini nati o adottati nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario sotto forma di BUONI ACQUISTO per la prima infanzia compresi i farmaci omeopatici e i farmaci da banco spendibili presso le Farmacie e Parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica: www.comune.follonica.gr.it al seguente link:

https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/BONUS-BEBE-2026-contributo-in-buoni-acquisto-per-i-nati-o-adottati-nel-2025

e anche distribuito in formato cartaceo presso gli uffici socio-educativi (via Roma 47) nei giorni:

dal lunedì al venerdì chiamando il numero 056659014 dalle ore 8.00 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità ENTRO il 31/03/2026:

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30)

b) a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Follonica - Ufficio Servizi socio-educativi Largo Felice Cavallotti 1 58022 Follonica

c) tramite PEC all’indirizzo istituzionale follonica@postacert.toscana.it.