Nuovo Sportello del Cittadino a Orbetello

È attivo a Orbetello lo Sportello del Cittadino, un nuovo servizio dedicato alla comunità, aperto presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, nel centro storico cittadino, in via Gioberti 16-18, al piano terra della palazzina.

Orbetello: Lo sportello rientra nelle attività dell’Area 2 socio-assistenziale del Comitato, delegata a Piera Casalini, ed è curato dalla dottoressa Cristina Casalini.

Il servizio è attivo con accesso diretto, senza necessità di prenotazione, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. I cittadini e gli utenti possono usufruire gratuitamente di una serie di servizi di supporto, tra cui anche l’assistenza per l’utilizzo di internet. Per accedere è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Lo Sportello del Cittadino offre informazioni e orientamento su diverse problematiche, con particolare attenzione alle esigenze di anziani e pensionati, rappresentando un punto di riferimento concreto per chi necessita di aiuto e chiarimenti.