Monte Argentario: Convocato il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per il giorno 23 febbraio 2026 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 24 febbraio alle ore 10,00.
Monte Argentario: All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti i seguenti argomenti :
- Variazione al D.U.P. 2026/2028 – Aggiornamento Piano delle Alienazioni
- Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art. 175 c.2 T.U.E.L.)
- Mozione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Consiglio Comunale - Solidarietà verso le Forze dell’Ordine (Prot. n. 6051 del 16/02/2026)
- Acquisizione sanante ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001 delle aree site a Porto Santo Stefano in Via dell'Appetito
- Approvazione schema di convenzione tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato il Servizio di formazione e aggiornamento del personale per il periodo 2026/2030
- Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, vantaggi economici indiretti e patrocini – modifica
- Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali in attuazione della Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2205
- Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.lgs. 267/2000 per la Sentenza n. 760/2026 del Giudice di Pace di Roma
- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da Sentenza n. 01896/2025 del Tar Toscana - Sezione terza
Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it