Contratto di Fiume Cecina. Ripartono le attività. Obiettivo un piano integrato di gestione del sistema fluviale a partire dal tema della sicurezza

Azioni anche in ambito di promozione turistica e valorizzazione ambientale, come la creazione di un’oasi naturalistica ai laghetti della Magona

Cecina: Mercoledì 13 febbraio si è svolta a Cecina l'Assemblea del Contratto di Fiume Cecina convocata dal Comune di Cecina quale capofila della compagine. All'ordine del giorno una proposta organizzativa finalizzata a rilanciare le azioni del Contratto. Nella proposta l'affidamento di ruoli attivi al Consorzio di Bonifica 5 e al Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina: il Consorzio di Bonifica avrà il compito di guida tecnica mettendo a disposizione le proprie competenze mentre al Distretto Rurale saranno attribuiti compiti di raccordo tra i portatori di interesse del Contratto, a cominciare dai Sindaci, principali attori delle linee di indirizzo politico programmatiche.

E' stato quindi definito anche un primo cronoprogramma che prevede l'attivazione di alcuni primi tavoli tematici Il tavolo sulla governance verrà coordinato da Francesco Filippi, Presidente del Consorzio di Bonifica; quello sul turismo legato al Fiume e al suo territorio da Monica Marraffa, Vicesindaca di Riparbella; quello sul progetto Laghetti della Magona, da Alessandro Bechini, Vicesindaco di Cecina; quello su educazione ed informazione ambientale da Davide Bettini Assessore del Comune di Volterra, che avrà anche un ruolo di coordinamento generale come Presidente del Distretto insieme al GAL quale suo soggetto referente. Altra novità presentata nell'Assemblea è quella della nuova sede del Contratto di Fiume che sarà al Polo Tecnologico Magona insieme al GAL Terre Etrusche, anche in funzione dei possibili apporti tecnico scientifici che il Polo può mettere a disposizione del Contratto di Fiume, direttamente, con la propria struttura, o indirettamente, attraverso convenzioni con l'ambito universitario.

“Il Contratto di Fiume - sottolinea il vicesindaco - rappresenta uno strumento fondamentale di governo del territorio, ormai diffuso su scala nazionale, che partendo da una stretta collaborazione e sinergia tra soggetti pubblici e privati, riconosce nel bacino del Fiume e della Valle del Cecina una delle matrici dell’identità culturale della comunità territoriale. Il Contratto ridefinisce un modello di gestione integrata del territorio, per ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico, preservare e tutelare l’ecosistema, valorizzarlo e promuoverlo nei suoi aspetti ambientali, storici, culturali insieme alla collaborazione e crescita di tutta la comunità.

Sarà costituito inoltre un tavolo di lavoro interistituzionale che consenta di operare per la realizzazione di un piano integrato di gestione del sistema fluviale dove, partendo naturalmente dalla sicurezza, siano affrontate tutte le criticità e le opportunità legate al corso d’acqua. “Si tratta di un nuovo modo di lavorare insieme - aggiunge Bechini - per superare quella frammentazione di competenze, di obiettivi e conseguenti iter burocratici che troppo spesso determinano una non corretta definizione delle priorità e degli interventi e una loro reale efficacia”. Una particolare attenzione sarà rivolta in questo percorso a rendere più tutelato e protagonista il mondo agricolo, che nel Contratto sarà rappresentato da tutte le sue Associazioni di Categoria.

L’azione, coordinata dal Comune di Riparbella, dedicata alla costituzione di una offerta turistica unitaria della Val di Cecina mirerà a valorizzare tutte quelle opportunità e quei servizi collegati allo sviluppo del turismo lento, sostenibile e consapevole strutturato nell’intera valle.

Un’azione specifica riguarderà il Comune di Cecina finalizzata alla realizzazione di un’Oasi Naturalistica ai Laghetti della Magona.

La Cabina di Regia costituita dai Comuni firmatari del Contratto e il Comitato dei Sottoscrittori rimarranno naturalmente i due organi principali di Governo del Contratto. Altre azioni partiranno e si svilupperanno nei prossimi mesi.