Wedding Open Day all'Enoteca Italiana di Siena

Siena: L’Enoteca Italiana Siena apre le porte ai professionisti del settore nuziale e dell’event management con il suo Wedding Open Day, una giornata B2B dedicata alla scoperta della location, alla condivisione di idee e allo sviluppo di nuove sinergie tra le realtà del territorio che operano, a vario titolo, nel mondo degli eventi e del matrimonio .

In programma lunedì 23 febbraio, dalle 11:00 alle 15:00, il Wedding Open Day rappresenta un’occasione privilegiata per visitare gli spazi, conoscerne le potenzialità e avviare collaborazioni professionali in una delle cornici più iconiche di Siena. L’incontro è pensato per associazioni ed enti del territorio e per operatori del settore wedding ed eventi: agenzie di wedding planning, fioristi, fotografi, videomaker, catering, fornitori di allestimenti e tutti coloro che desiderano integrare nella propria offerta una location di grande fascino nel cuore della città.

La giornata sarà un momento di confronto e networking per valorizzare progetti condivisi, costruire partnership e immaginare nuove proposte dedicate a matrimoni e cerimonie di alto profilo .

Situata al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea, l’Enoteca Italiana Siena è uno spazio dal forte valore storico e architettonico, ideale per ospitare eventi eleganti e curati. Sale di rappresentanza, ambienti di grande atmosfera e la suggestione della Fortezza rendono la location particolarmente adatta a matrimoni, ricevimenti e celebrazioni che cercano unicità e identità nel contesto senese.

L'accesso è riservato a professionisti del settore eventi e matrimoni. Conferma di partecipazione entro il 20 febbraio.

Email per conferma: wedding@enotecaitalianasiena.it ~ tel. 0577 160 7520 / 328 612 9764