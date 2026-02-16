“Secondo Novecento”, fra presente e futuro. Giani: “Il senso del tempo”

Firenze: Vivere il tempo e la storia come se tutto fosse parte di un presente da capire e decifrare, dove lo strumento della scrittura diventa uno sguardo affilato per cercare di capire e vedere oltre la quotidianità.

Nella poesia di Vasco Ferretti, come nelle sue altre espressioni che spaziano dalla didattica al giornalismo fino alla testimonianza storica, c’è la volontà di non tralasciare niente che possa esser utile a risalire alla verità sostanziale di quel che accade, come nella sua raccolta di poesie Secondo Novecento, edita dalla Regione Toscana e presentata a Firenze a palazzo Strozzi Sacrati dall’autore assieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nato a Buggiano, in provincia di Pistoia, Vasco Ferretti dopo l’attività di sindacalista ha intrapreso la professione giornalistica lavorando per molti anni al quotidiano La Nazione e si è dedicato poi alla ricerca storica pubblicando con la casa editrice Mursia, tra le altre opere, Kesselring (2009), Stragi naziste sotto la linea Gotica: Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto nel 2004 e nel 2011 La strage nazista di Fucecchio per l’editore Pacini.

“In questo trinomio giornalista, storico, persona che sa esprimere la sua sensibilità – nelle parole del presidente Giani - nasce il Vasco Ferretti poeta che questo libro riesce a mettere in così forte evidenza. La sua scrittura, capacità narrativa, la sua curiosità che lo porta a essere presente, attento su tutti i problemi, si esprime anche attraverso la poesia. I suoi versi ci restituiscono un Vasco ragazzino segnato dalla crudeltà della guerra e dagli eccidi, quello del Padule di Fucecchio, dei fatti accaduti in Valdinievole, di quello che successe a Sant'Anna di Stazzema. Quelle vicende rimangono talmente scolpite nella memoria di Vasco Ferretti che le ritroviamo in queste pagine, maturate in anni successivi, ma che rivelano quanto negli occhi dell'adolescente, nella sensibilità dell'uomo che diventa sempre più uomo di cultura, lasciano traccia”.

“La sensibilità verso questi episodi, la Liberazione, il costo in vite umane che la Toscana paga – continua Giani - si accompagna poi a tutta una serie di testimonianze di impegno civile e sensibilità che arrivano fino ai giorni nostri, fino al Covid che ispira ancora la vena poetica di Ferretti. Nei suoi scritti vi è anche tutta la saggistica e la narrativa della Valdinievole, territorio che gli è profondamente nel cuore e dove ha esercitato la professione di giornalista, raccontandolo con le sue testimonianze”.

In Secondo Novecento Ferretti cerca l’essenza del presente, che avverte liquido e multiforme, usando nella sua riflessione poetica un solido ancoraggio al passato. I suoi componimenti sono sempre legati al vero, al reale, in una continua ricerca della parola ultima, quella che definisce, scava alla ricerca del senso delle cose.

“Il tempo – spiega Ferretti - ormai non è più percepito come una successione lineare e ordinata degli avvenimenti che accadono. Ecco perché, accostando figure antiche al tempo presente, anche un mito perenne come la guerra riesce a dar forma e significato a una realtà frammentata come quella della vita contemporanea. Confesso che riuscirvi non è sempre facile. Per scrivere poesia, come quella che è raccolta in questa opera, si deve lavorare su parole e immagini, ritmo e assonanza, significato e sentimenti, con la stessa pazienza e accuratezza che serve ad uno scultore mentre incide la pietra dura”.

Scrivere versi – conclude Ferretti - diventa più semplice quando emerge nella memoria un'esperienza di vita vissuta che ho fatto per un anno intero, 300 giorni, 30 soli di pausa, al centro studio CISL, a San Domenico, su una collinetta a Firenze di fronte alla sede dell’Università Europea. La poesia in questi casi, dove i sentimenti e le esperienze sono dirette, testimonia quegli anni con un linguaggio semplice e scorrevole”.



