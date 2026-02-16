Prosegue il progetto “Vacanze e Volontariato” promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, un’iniziativa attiva durante tutto l’anno che unisce solidarietà e scoperta del territorio.

Orbetello: Il programma offre l’opportunità di vivere un’esperienza di volontariato all’interno delle foresterie del Comitato situate a Orbetello, sull’Isola di Giannutri e a Porto Ercole. Tre località di grande fascino naturalistico e paesaggistico, dove i partecipanti possono contribuire alle attività della Croce Rossa Italiana, affiancando i volontari del territorio nei servizi rivolti alla comunità e ai turisti.

“Vacanze e Volontariato” rappresenta un’occasione unica per coniugare impegno sociale, formazione e crescita personale, vivendo al tempo stesso un’esperienza immersiva in alcune delle mete più suggestive della Costa d’Argento.