Poste Italiane: a Grosseto i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis 

Grosseto: Proseguono per i cittadini di Grosseto città e provincia gli appuntamenti con Poste Italiane di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Anche la prossima settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si inizia martedì 17 febbraio con un doppio incontro, alle ore 10 e alle ore 16, dal titolo "Il passaggio generazionale", durante il quale il relatore offrirà consigli pratici su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. Giovedì 19 febbraio sarà invece la volta di "Il corso della vita", sempre in doppio appuntamento alle ore 10 e ore16, in cui verranno forniti utili suggerimenti per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Videopillole” con tre collane (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.



