Miramis annuncia la nomina di Roberta Davanzo come Area General Manager Italia

Monte Argentario: Miramis annuncia oggi la nomina di Roberta Davanzo ad Area General Manager Italia. Il suo ingresso rafforza il team di leadership del Gruppo e si inserisce nello sviluppo del progetto internazionale di Miramis nel settore dell’hospitality, con una solida base in Italia.

Roberta Davanzo ha maturato oltre 20 anni di esperienza in ruoli apicali nel segmento dell’ospitalità di lusso. La sua carriera si è consolidata tra Italia e Grecia e include incarichi di alto profilo all’interno di Marriott International per brand internazionali quali St. Regis, Luxury Collection, Westin e Sheraton. La sua professionalità è riconosciuta nel settore per la capacità di coniugare solidi risultati commerciali con elevati livelli di soddisfazione degli ospiti, eccellenza operativa e una leadership fortemente orientata alle persone.

Nel suo nuovo ruolo, guiderà le attività di Miramis in Italia, con responsabilità su risultati, operatività, attuazione dei progetti e sviluppo dei team, a supporto delle attività attuali e future del Gruppo nel settore dell’hospitality. Lavorerà a stretto contatto con il management team di Miramis per supportare la gestione sia delle proprietà esistenti sia di nuovi progetti, con un chiaro focus sulla creazione di valore nel lungo periodo, sul livello di customer experience e sulla valorizzazione del territorio.

“Roberta è una leader eccezionale, con una profonda competenza operativa e una chiara visione di ciò che occorre per sviluppare strutture di ospitalità che durino nel tempo, preservandone la loro esclusività. La sua competenza unisce disciplina finanziaria a una sensibilità autentica per le dinamiche di brand, le persone e l’esperienza degli ospiti. Mentre Miramis continua a crescere in Italia, Roberta avrà un ruolo chiave nel rafforzare le nostre attività, i nostri team e il carattere distintivo di ciascuna destinazione”, ha commentato Stefano Cuoco, Amministratore Delegato di Miramis Italy.





“Sono molto felice di unirmi al team di Miramis in un momento in cui il Gruppo sta definendo con chiarezza la propria direzione strategica. Ciò che mi ha attratta è l’attenzione alla qualità, alle persone e a destinazioni con una forte identità. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i team per rafforzare i risultati già raggiunti, valorizzare i talenti e creare esperienze di ospitalità che siano al tempo stesso contemporanee e durature”, ha aggiunto Roberta Davanzo, Area General Manager Italia.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di Miramis volta allo sviluppo di iniziative di ospitalità uniche in Italia, guidate da un management team solido, da un forte legame con il territorio e da un ricco patrimonio di identità e valori.



