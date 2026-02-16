La Via dell’Essenza: il programma di escursioni 2026

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Fondazione Acqua dell’Elba presentano il programma di escursioni 2026 lungo la Via dell’Essenza, il cammino costiero dell’Isola d’Elba che attraversa alcuni dei tratti più suggestivi del territorio insulare, unendo paesaggio, natura e cultura. L’iniziativa è inserita nel più ampio programma di attività ed eventi di Vivere il Parco 2026.

Isola d'Elba: La Via dell’Essenza è un percorso panoramico che si sviluppa per circa 67 km in 8 tappe attorno al massiccio del Monte Capanne, nell’Elba centro-occidentale. Si tratta di un progetto di valorizzazione della rete sentieristica realizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Il filo conduttore delle escursioni è rappresentato dalla ricchezza botanica della macchia mediterranea, dalle essenze spontanee che profumano i sentieri elbani e che fanno parte dell’identità culturale dell’isola. Erica, ginepro, lentisco, cisto, leccio, rosmarino lavanda e mirto diventano così le “essenze guida” degli 8 itinerari escursionistici.

Camminare lungo la Via dell’Essenza è un’esperienza sensoriale completa, in cui il paesaggio non si osserva soltanto, ma si respira. C’è il mare, che accompagna il cammino con il suo azzurro profondo e con la luce che cambia a ogni ora del giorno. Ci sono i colori della terra, i verdi della macchia mediterranea, il grigio delle rocce, l’ocra dei sentieri antichi. E poi ci sono i profumi, discreti ma persistenti, che emergono passo dopo passo, resinosi, balsamici, salmastri che ti invitano a respirare più profondamente.

In linea con i valori di sostenibilità del progetto, la Via dell’Essenza si avvale del partenariato con Autolinee Toscane, che in tre tappe su sei mette a disposizione dei partecipanti un servizio di trasferimento gratuito per il rientro ai punti di partenza o ai mezzi privati, favorendo una mobilità più sostenibile e contribuendo alla riduzione dell’impatto del traffico veicolare. At-autolinee toscane come “Mobility Partner”, nelle giornate del 21 febbraio, 28 marzo e 3 ottobre, fornirà infatti un servizio bus navetta gratuito, che riaccompagnerà le persone partecipanti al punto di partenza della loro escursione. Del resto, da tempo at sta sostenendo, assieme alle istituzioni, azioni volte a aumentare la possibilità di mobilità collettiva a tutela dell’equilibrio ambientale dell’Isola d’Elba (https://www.at-bus.it/it/elba), tra queste Elba Pass che consente di muoversi sull’isola coi bus at a prezzi particolarmente convenienti per residenti e turisti.

“La Via dell’Essenza rappresenta per noi molto più di un percorso escursionistico: è un modo di raccontare l’Isola d’Elba attraverso il cammino, i suoi profumi, la sua biodiversità e la relazione profonda tra uomo e natura”, commenta Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba. “Con il programma di escursioni 2026 rinnoviamo il nostro impegno, insieme al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per una valorizzazione del territorio che sia rispettosa, accessibile e capace di generare consapevolezza. Camminare lungo la Via dell’Essenza significa vivere l’isola in modo autentico, riscoprendo la lentezza, l’ascolto e il valore di un patrimonio naturale e culturale che sentiamo il dovere di tutelare e trasmettere alle generazioni future”.

“La Via dell’Essenza è un progetto che interpreta in modo autentico la missione del Parco: tutelare la biodiversità e, allo stesso tempo, accompagnare le persone a conoscerla e rispettarla attraverso un’esperienza diretta e consapevole”, dichiara Matteo Arcenni, Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. “Camminare lungo questi sentieri significa entrare in relazione con il paesaggio, con la storia naturale e culturale dell’Isola d’Elba, riscoprendo il valore della lentezza e dell’ascolto. La collaborazione con la Fondazione Acqua dell’Elba e con partner attenti alla sostenibilità ci consente di promuovere una fruizione responsabile del territorio, capace di coniugare tutela ambientale, educazione e qualità dell’esperienza, anche al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico”.

Il calendario di appuntamenti 2026 — dettagliato di seguito — include parte dei percorsi, con differenti dislivelli e livelli di difficoltà. Le escursioni guidate sono gratuite, su prenotazione, e si svolgono nei periodi lontani dalla stagione balneare, con l’obiettivo di favorire una fruizione consapevole dell’ambiente naturale anche nei mesi autunnali e invernali.

SABATO 21 FEBBRAIO

La Via dell’Erica da Sant’Andrea a Colle D’Orano

Salendo tra i muretti a secco e una rigogliosa macchia mediterranea di erica arborea, corbezzoli e lecci, si aprono improvvisi scorci di mare, con le isole di Corsica e Capraia all’orizzonte. Si raggiungono i villaggi costieri, il faro di Punta Polveraia, la spiaggetta di Patresi e Cala delle Buche. Da Colle d’Orano si ritorna, con bus AT dedicato, a cura dell'organizzazione, con rientro previsto alle ore 15:00 al punto di partenza. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 10 La Zanca, bivio per Sant'Andrea – Durata: 4 ore e 30’ – Difficoltà: impegnativo. Dislivello in salita: 372 m. Su prenotazione, gratuito.

SABATO 28 MARZO

La Via dei Ginepri da Seccheto a Marina di Campo

Imboccato il sentiero 195 – nella prima parte il tracciato si sovrappone a quello delle Vie del Granito – proseguiremo poi su un percorso che consente interessanti osservazioni geologiche fino alla strada asfaltata, che seguiremo per un breve tratto. Imboccata la stradina di Colle Palombaia il sentiero segue a tratti la costa a picco sul mare, un tempo coperta da terrazzamenti coltivati, inoltrandosi a volte nella vegetazione boscosa dei versanti settentrionali. Giungeremo così a monte della spiaggia di Galenzana per scendere in prossimità del più vecchio agglomerato del paese di Marina di Campo. Rientro con bus AT dedicato, a cura dell'organizzazione, previsto intorno alle ore 15:00. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 8:30 campo sportivo di Seccheto – Durata: 6 ore – Difficoltà: impegnativo. Dislivello in salita: 368 m. Su prenotazione, gratuito.

SABATO 11 APRILE

Anello trekking sulla Via dei Cisti

Imboccando il sentiero 135 saliremo rapidamente fra una ricca vegetazione di ginestre e mirti, dominando con spettacolari vedute il golfo delimitato dalla spiaggia di sabbia chiara, fino alla zona della Sughera, area pianeggiante caratterizzata dalla macchia a cisti. Da qui il sentiero n.137 ci condurrà all’abitato di Seccheto. Rientro con bus di linea al punto di partenza. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 9:30 imbocco del sentiero 135, Fetovaia – Durata: 4 ore – Difficoltà: impegnativo. Dislivello in salita: 300 m. Su prenotazione, gratuito.

SABATO 19 SETTEMBRE

Anello trekking sulla Via dei Lecci

A Lacona, nei pressi di Via dei Vigneti, si inizia il percorso seguendo il sentiero n. 215 che sale fino alla Serra del Pero. Attraverseremo una fitta lecceta e, grazie alla presenza della Guida Parco, approfondiremo il ruolo di questa pianta nella vita e nella cultura delle civiltà mediterranee, per le quali ha rappresentato un’importante risorsa economica e produttiva. Incrociata la GTE procederemo in direzione est verso Poggio del Molino a Vento, per rientrare a Lacona chiudendo l’anello. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 9:00 Lacona – Durata: 4 ore – Difficoltà: impegnativo. Dislivello in salita: 300 m. Su prenotazione, gratuito.

SABATO 3 OTTOBRE

La Via dei Lentischi

In collaborazione con Fondazione Acqua dell’Elba. Percorso escursionistico panoramico, affacciato sul mare, tra antiche mulattiere e villaggi costieri. Un sentiero tra la macchia mediterranea e il bosco: cisti, mirti, ginestre, eriche, leccete e un’abbondante presenza di lentisco hanno occupato i terrazzamenti un tempo coltivati a vite. Raggiunta la località costiera di Sant’Andrea rientro al punto di partenza con bus dedicato a cura dell’organizzazione previsto alle ore 14:30. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 9:00 Marciana Marina – Durata: 5 ore – Difficoltà: impegnativo. Dislivello in salita: 269 m. Su prenotazione, gratuito.

SABATO 17 OTTOBRE

Anello trekking sulla Via dei Rosmarini

La prima parte del tracciato è pianeggiante e facilmente percorribile, l’ampia carrareccia panoramica e pianeggiante si affaccia sul golfo di Marina di Campo. Immersi nei profumi dei rosmarini, qui particolarmente abbondanti, si passa successivamente poco sopra la minuscola spiaggia di Ischia dove la scogliera digrada dolcemente. Qui il sentiero si fa stretto e, mediante saliscendi che consentono di oltrepassare alcuni impluvi, giunge alla spiaggia di Fonza. Da qui si ritorna sui propri passi per rientrare al punto di partenza. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ritrovo: ore 10:00 La Foce, Campo nell’Elba – Durata: 3 ore - Difficoltà: facile. Dislivello in salita: 150 m. Su prenotazione, gratuito.

Per informazioni e prenotazioni contattare Info Park:

Tel 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

Orari ufficio Info Park

fino al 31 marzo: lun–sab 9:00–15:00 | dom 9:00–13:00

dal 1° aprile al 31 ottobre: lun–dom 9:00–19:00







