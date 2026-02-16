La palestra delle meraviglie, teatro per ragazzi e famiglie

Domenica 22 febbraio “Bollestrabelle”, un'esperienza "indimenticabile" tra gag, poesia e performance mozzafiato

Bibbona: Prosegue a Bibbona La Palestra delle Meraviglie, la rassegna di teatro per bambini, ragazzi e famiglie, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo al teatro La Palestra. Domenica 22 febbraio alle 17 è in programma “Bollestrabelle” di e con Thomas Goodman, produzione Easy show coop (età consigliata: dai 4 anni).

Lo spettacolo è un'esperienza "indimenticabile" che include gag, poesia e performance mozzafiato, trasformando lo spettatore in una dimensione sospesa nel tempo. Durante lo show si possono ammirare bolle di ogni forma e dimensione, incluse microbolle, bolle giganti, bolle con le mani e bolle con strumenti particolari. Lo spettacolo culmina in una pioggia di bolle e possibili immersioni in bolle giganti, e si conclude con "bolle di fuoco" e un viaggio attraverso la magia di questo mondo. Thomas Goodman è il "tramite" tra questo mondo di bolle e quello reale, offrendo al pubblico un'esperienza magica e divertente.

Biglietti: posto unico adulti 5 euro, posto unico bambini 3 euro. I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Info: tel 0586/672238 dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.



