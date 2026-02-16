L’annuario 2025 dei dati ambientali toscani lunedì 16 febbraio a palazzo Strozzi Sacrati

Le pagine del Rapporto 2025 di ARPAT, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sono la sintesi dello stato di salute dell’aria, acqua, mare e del suolo della Toscana e rappresentano la fotografia più completa dello stato dell’ambiente nella regione attraverso un’analisi condotta esaminando oltre novanta indicatori di qualità.

Firenze: Il Rapporto, giunto alla sua quattordicesima edizione, verrà presentato oggi, lunedì 16 febbraio alle 9 a Firenze nella sala Esposizioni di palazzo Strozzi Sacrati nel corso di un seminario al quale interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, David Barontini, assessore regionale all’ambiente, assieme al direttore generale dell’ARPAT Piero Rubellini e Sandra Botticelli, ex direttore tecnico di ARPAT.

Al convegno farà seguito alle 11.30 una tavola rotonda sui nuovi stili di vita e sulle buone pratiche per accompagnare la transizione ecologica e rafforzare il contrasto al cambiamento climatico. Un appuntamento che si inserisce in sintonia con lo spirito di M'illumino di meno, iniziativa nazionale dedicata alla sostenibilità e al risparmio energetico come strumenti concreti per affrontare la crisi climatica, in programma per lo stesso 16 febbraio.

Coordinata da Piero Rubellini, alla tavola rotonda prenderanno parte Manrico Benelli, dell’associazione Amici della Terra Toscana, Guido Scoccianti delegato WWF per la Toscana e Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana e per partecipare sarà possibile iscriversi, fino al raggiungimento della capienza massima della sala, rivolgendosi alla segreteria organizzativa di ARPAT, Settore Comunicazione informazione e documentazione, all’indirizzo comunicazione@arpat.toscana.it.

L'intero evento sarà disponibile in diretta streaming all’indirizzo:

https://www.youtube.com/arpatoscana/streams