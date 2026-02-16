Il Polo Bianciardi vince il concorso internazionale “Food on film” finanziato dal Programma Media Europa Creativa

Grosseto: Con la sceneggiatura dal titolo “Il granchio blu: un’invasione silenziosa” il Polo Bianciardi di Grosseto, con la classe 5A dell’indirizzo Servizi Commerciali Web Community Manager, ha partecipato al concorso ­internazionale “Food on Film - Stories to Feed a New World”, un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del bando Audience Development and Film Education Creative Media. Slow Food è capofila di un partenariato che si svolge in cinque Paesi UE: Italia, Germania, Francia, Austria e Montenegro. Gli altri partner sono: Associazione Cinemambiente, Mobile Film Festival, Innsbruck Nature Film Festival, Green Montenegro International Film Festival e Interfilm Festival.

La 5 A dei Servizi Commerciali ha vinto un workshop gratuito di due giorni con lo staff del museo del cinema di Torino, che realizzerà il cortometraggio insieme agli studenti, sulla sceneggiatura elaborata dalla classe.

L’obiettivo del progetto è diffondere un format educativo innovativo nelle scuole superiori europee, che mira a sviluppare una comprensione critica delle sfide ambientali legate all’alimentazione. Il progetto è stato realizzato attraverso proiezioni di film e documentari selezionati che trattano questo vasto argomento in parallelo con attività didattiche accattivanti e tematiche che combinano strumenti digitali ed esperienze dal vivo.

Il Polo Bianciardi è stato coinvolto nel progetto Food on Film attraverso una piattaforma digitale, realizzata dall'Associazione Cinemambiente, gli studenti hanno seguito un percorso didattico innovativo e interattivo che si propone di realizzare cortometraggi in cui si impara a comunicare le sfide ambientali e sociali e a realizzare i propri film.

La sceneggiatura della classe prende spunto dall’analisi di un fenomeno che è alla ribalta dei media negli ultimi anni: la diffusione del granchio blu nel Mediterraneo, il lavoro rappresenta uno step all’interno di una unità didattica multidisciplinare portata avanti da tutti i docenti della classe.

La sfida del Bianciardi adesso è girare il cortometraggio con lo staff tecnico di Cinemambiente.



