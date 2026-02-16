Eventi: ‘CertaldoArte26’, un anno di arte contemporanea a Palazzo Pretorio

La presentazione questa mattina a palazzo del Pegaso, con la consigliera regionale Brenda Barnini, il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli e il messaggio della presidente Stefania Saccardi. Dal 21 febbraio fino all’8 febbraio 2027, tre mostre dedicate a Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol e Antonio Barbieri

Firenze – Dal 21 febbraio prossimo e fino all’8 febbraio 2027, tre mostre di arte contemporanea accoglieranno i visitatori del Palazzo Pretorio di Certaldo Alto. Si è tenuta questa mattina, venerdì 13 febbraio 2025 a palazzo del Pegaso, la conferenza stampa di presentazione di ‘CertaldoArte26’, l’evento espositivo che presenterà al pubblico le opere di tre artisti: Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol e Antonio Barbieri. Sono intervenuti la consigliera regionale Brenda Barnini, il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli e Francesca Parri, organizzatrice e coordinatrice del progetto espositivo per Exponent. La presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ha inviato un messaggio di saluto.

Le mostre sono promosse dal Comune di Certaldo e patrocinate dal Consiglio regionale della Toscana, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. La prima mostra della rassegna, ‘In verso. Frammenti narrativi’, di Oliviero Rainaldi, sarà inaugurata sabato 21 febbraio e sarà visitabile fino al 17 maggio. La seconda tappa della rassegna, ‘La parola salvata’ di Alfredo Rapetti Mogol, sarà inaugurata il 23 maggio e proseguirà fino al 13 settembre. L’ultima mostra, ‘La materia della vita’ di Antonio Barbieri, sarà inaugurata il 26 settembre e sarà visitabile fino all’8 febbraio 2027.

“CertaldoArte – ha dichiarato nel suo messaggio Stefania Saccardi – giunge alla sua sesta edizione, confermandosi un appuntamento di grande qualità nel panorama culturale toscano. In un luogo simbolico come il Palazzo Pretorio di Certaldo, la contemporaneità incontra la storia e dimostra come il nostro patrimonio non sia solo memoria da custodire, ma spazio vivo di produzione culturale. Gli artisti invitati, da Oliviero Rainaldi a Alfredo Rapetti Mogol, fino a Antonio Barbieri, interpretano linguaggi diversi ma condividono una ricerca capace di interrogare il nostro tempo – conclude la presidente –, dialogando con uno dei borghi più identitari della regione, nel segno di una continuità ideale che richiama anche la grande tradizione letteraria legata a Giovanni Boccaccio e dando vita a un percorso di eccellenza capace di parlare a un pubblico ampio e internazionale”.

Secondo Brenda Barnini, “la sesta edizione di ‘CertaldoArte’ segna il passo della maturità per una iniziativa che negli anni è cresciuta nel numero di visitatori e nella qualità. Le mostre che si susseguiranno sono tutte di altissimo profilo e ben inserite nel contesto culturale della perla della nostra Valdelsa. Certaldo si conferma un punto di riferimento – aggiunge la consigliera regionale – per tutto l’Empolese Valdelsa e la Toscana, per l’offerta culturale così ben integrata con la vocazione turistica. Ringrazio la presidente Saccardi per aver voluto ospitare la presentazione ufficiale della rassegna di mostre, segno tangibile di come la Regione Toscana sia vicina al nostro territorio”.

‘CertaldoArte26’ sarà inaugurata sabato 21 febbraio, con la mostra delle opere di Oliviero Rainaldi. Sarà visitabile nell'orario di apertura dei musei comunali. In occasione dell'inaugurazione, l’ingresso sarà gratuito.

“Qualcuno potrebbe domandarsi quale sia il legame tra l’arte contemporanea e un borgo medievale come Certaldo Alto – dice il sindaco Giovanni Campatelli –. In realtà, è proprio qui che si crea un’assonanza profonda. Palazzo Pretorio diventa uno spazio vivo, dove la storia non è solo conservazione, ma stimolo alla creatività. Le mostre che si sono succedute in questi anni rappresentano un investimento continuo nella cultura come leva di sviluppo, coesione e identità. Certaldo è orgogliosa di contribuire, insieme alla Regione Toscana, a un progetto culturale che unisce territorio, istituzioni e comunità nel segno della bellezza e della conoscenza.

“Per il sesto anno consecutivo ho il piacere di aver organizzato il progetto espositivo ‘CertaldoArte’ – aggiunge Francesca Parri –. Certaldo Alto è un borgo d’arte dove tutto trasuda storia e bellezza, un onore poter allestire delle mostre in un luogo così evocativo. L’antico borgo medievale e in particolare Palazzo Pretorio si prepara ad accogliere il visitatore per trasportarlo in una dimensione artistica tra passato e presente, tra arte medievale e arte contemporanea”.



