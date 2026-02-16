Donazione di sangue, sinergia tra Corrado Gargiuli e CRI Costa d’Argento

Orbetello: Nel corso di un incontro, che si è tenuto sabato mattina nella sede di Orbetello della CRI, alla presenza del vertice del Comitato, sono state decise alcune iniziative sul territorio per aumentare la donazione del sangue con i propri donatori, presso la sezione trasfusionale dell’ospedale, oltre all’organizzazione di una Giornata del Donatore prevista ad aprile.

I donatori di sangue del Comitato vedono come referente Giuseppe Ranieri; delegato per l’Isola del Giglio è Alberto Cesarini. Per donare il sangue basta recarsi alla sezione trasfusionale e chiedere di effettuare la donazione.

Collaborano all’accompagnamento dei donatori, sempre per la CRI, i volontari presenti nella sezione accoglienza del presidio, Luciano Mattarelli e Gaetano Sampino. I volontari sono presenti anche nella postazione di emergenza e trasporti della CRI, anch’essa attiva presso l’ospedale di Orbetello, per l’area trasporti e salute del Comitato, di cui è delegato Mauro Pasquarelli.