AdF: Castel del Piano, intervento di distrettualizzazione in località Montegiovi

Castel del Piano: Giovedì 19 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castel del Piano un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Montegiovi. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9:00 alle 13:00 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Montegiovi e nelle campagne limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.