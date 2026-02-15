Mobilità verso la “Città dello Studente”: la proposta UDC per sicurezza e sostenibilità

Punti di raccolta e bus dedicati per ridurre traffico e disagi nelle ore di punta a Grosseto

Grosseto: Nelle ore mattutine, il flusso di automobili diretto verso le scuole della “Città dello Studente” di Grosseto rischia di generare ingorghi e situazioni di disagio per studenti, famiglie e residenti. Per questo il gruppo UDC – Popolari Civici per Grosseto propone al Comune e alla Provincia l’attuazione di un progetto di mobilità sostenibile, strutturato e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti.

La proposta prevede l’individuazione di alcune zone di raccolta distribuite in punti strategici della città, dove far convergere i pullman provenienti dai vari comuni della provincia insieme agli studenti grossetani. Da questi hub partirebbero bus dedicati, incaricati di trasportare sia gli studenti pendolari sia quelli residenti in città direttamente verso la “Città dello Studente”.

Il sistema consentirebbe di ridurre in modo significativo il numero di auto private in circolazione nelle fasce orarie più critiche, con effetti positivi sulla viabilità, sulla sicurezza stradale e sulla qualità dell’aria. L’obiettivo è decongestionare l’area scolastica, migliorando l’accessibilità e garantendo spostamenti più ordinati ed efficienti.

Secondo l’UDC – Popolari Civici per Grosseto, il progetto rappresenta una soluzione concreta e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di studenti e famiglie, promuovendo al contempo una mobilità più moderna e rispettosa dell’ambiente. La proposta punta ora ad aprire un confronto costruttivo con le istituzioni competenti per valutarne la fattibilità e i tempi di attuazione.