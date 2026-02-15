Cazzullo laurea honoris causa a Pisa, Manetti: “Riconoscimento al suo impegno civile”

L'Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo, riconoscendo il suo impegno culturale e civile, con un focus sulla parità di genere e il cammino verso l'uguaglianza.

Pisa: “Il conferimento della laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo rappresenta un riconoscimento autorevole al suo impegno culturale e civile” è il commento della assessora regionale all’Università e ricerca Cristina Manetti. Cazzullo nella sua Lectio Magistralis ha anche toccato il tema del ruolo della donna oggi “l’unica rivoluzione che è riuscita è quella delle donne” sono state le sue parole, aggiungendo però che “non siamo ancora arrivati alla conclusione, dobbiamo ancora fare molti passi”, ponendo al centro il tema della parità di genere e del cammino ancora necessario verso una piena uguaglianza nella società contemporanea.

“Le sue parole sulla rivoluzione delle donne richiamano tutti alla responsabilità di proseguire con determinazione nel percorso verso la piena parità” aggiunge Manetti. La Laurea honoris causa in Istituzioni, politica e società ad Aldo Cazzullo, è stata conferita dall’Università di Pisa nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”.

La cerimonia è stata aperta dal saluto del rettore Riccardo Zucchi, cui sono seguite la motivazione del professor Saulle Panizza e la laudatio del professor Andrea Borghini. Con questo evento l’Ateneo pisano apre inoltre un ampio progetto culturale dedicato a San Francesco d’Assisi, in vista dell’ottavo