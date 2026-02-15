Carnevale in maschera ad Aurelia Antica

Martedì 17 febbraio dalle 16.30 giochi, animazione e truccabimbi con la Croce Rossa di Grosseto
Grosseto: Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 16.30, Aurelia Antica Shopping Center ospita “Aurelia in maschera”, un pomeriggio dedicato al Carnevale e pensato per i bambini e le loro famiglie.
La galleria si animerà con giochi, truccabimbi e momenti di animazione, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto, che sarà presente con i propri volontari.
L’appuntamento è aperto a tutti e invita i più piccoli a partecipare in maschera per condividere un pomeriggio di festa all’interno del centro commerciale.