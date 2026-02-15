Carnevale di Orbetello: Croce Rossa Italiana pronta ad assistere gli eventi con volontari e ambulanze

Il Comitato della Costa d'Argento della Croce Rossa Italiana è impegnato in vari progetti, tra cui 'Vacanze e Volontariato' per le sfilate del Carnevale di Orbetello, con volontari provenienti da diverse località italiane.

Orbetello: In occasione delle sfilate del Carnevale di Orbetello, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare locale, la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento è come sempre in prima linea per garantire assistenza sanitaria con volontari e ambulanze lungo tutto il percorso dell’evento.

Proprio in questi giorni sono già arrivati quattro volontari nell’ambito del progetto “Vacanze e Volontariato”: provengono dall’Alto Lazio, da Roma, da Bellegra e da altre località anche del Nord Italia. Un’iniziativa attiva tutto l’anno che unisce solidarietà e scoperta del territorio, rafforzando l’organico del Comitato nei momenti di maggiore impegno.

L’Area Trasporti e Salute è coordinata da Mauro Pasquarelli. Il progetto “Vacanze e Volontariato” è seguito da Piera Casalini, insieme ad Antonella Escardi per l’Isola di Giannutri. Direttore sanitario è il dottor Giorgio Rizzardi. Per la realizzazione del progetto il Comitato ringrazia l’Amministrazione Comunale di Orbetello per il supporto.

Prosegue intanto la campagna per le tessere di socio sostenitore, un’iniziativa fondamentale per sostenere le attività del Comitato. Un ringraziamento particolare va alle socie e volontarie Congrizia Graziani e Piera Casalini, che hanno già raccolto numerose adesioni per il 2026. I fondi saranno destinati a nuovi investimenti su automezzi e strumentazioni sanitarie.

Continua anche la campagna “Buon Fine” presso la Coop Etruria di Neghelli, a Orbetello, così come il progetto “Dopo di Noi” per gli ospiti del Centro Mare, coordinato da Antonella Escardi.

Numerosi i volontari impegnati nei diversi settori: per le politiche giovanili Oritta Modestini; per la formazione Angelo Galimberti; per i beni mobili e immobili Gian Paolo Damiano. A Porto Santo Stefano operano Mauro Gabrielli, Baldino Rosi e Monia Alocci, con Marcella Fantaccini responsabile del mezzo. Per l’Area Due e lo sportello sociale è attiva Piera Casalini; lo Sportello del Cittadino è seguito da Cristina Casalini; per l’Accoglienza Ospedaliera operano Luciano Mattarelli e Gaetano Sampino; per i donatori del sangue Giuseppe Ranieri, Corrado Gargiuli e Alberto Cassarini.

All’Isola di Giannutri sono attivi Giorgio Rizzardi e Piera Casalini. Collaborano con il presidente Luana Gagliardi e con Guya Sarperi; per i social Giorgio Franci, mentre la segreteria tecnica è curata da Riccardo Soldateschi e Cristina Casalini.

Un impegno corale che conferma il ruolo centrale della Croce Rossa sul territorio, soprattutto in occasione di eventi che richiamano migliaia di persone e richiedono un presidio attento e organizzato.