Open Day 2026. L’Università di Siena si presenta a Grosseto

Incontri per studentesse e studenti delle scuole superiori, famiglie e insegnanti per conoscere l’offerta formativa 2026-2027

Il 25 febbraio a Grosseto. Iscrizioni aperte.

Grosseto: Mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti, con un appuntamento dedicato all’Orientamento. Anche Grosseto ospiterà l'Open Day, l’evento dedicato alla scoperta dei corsi di studio e dei servizi dell’Università di Siena.

Gli incontri si terranno presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, sede delle attività didattiche dell’Università di Siena (via Ginori 41-43 e via Vinzaglio 27).

All’Open Day 2026 sarà possibile conoscere i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, scoprire i servizi agli studenti, visitare le strutture e i laboratori, parlare con tutor e docenti. L’evento rappresenta l'opportunità di avvicinarsi al contesto universitario, segnando i primi passi verso il mondo accademico. Gli appuntamenti sono dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l’Ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo le scuole superiori.

L'accesso alle presentazioni e alle attività in programma è libero fino a esaurimento posti.

È necessario prenotare specificando il tipo di attività di interesse ed il numero di partecipanti previsto (se la richiesta proviene direttamente dalla scuola), scrivendo a: fondazione.polouniversitariogrosseto@unisi.it, oppure telefonando a 0564 441110, 0564 441123. Sul sito dedicato (Orientarsi.unisi.it) sono pubblicati i programmi e le modalità di partecipazione.

L'offerta formativa dell'Università di Siena è ampia e abbraccia l'intero ambito delle scienze: nel prossimo anno accademico saranno in totale 79 i corsi di studio a Siena, Arezzo, San Giovanni Valdarno e Grosseto, di cui 19 in lingua inglese e 10 che permettono di ottenere il doppio titolo italiano e straniero con prestigiose università estere. Dopo il diploma superiore è possibile accedere a 35 corsi triennali ed a 6 corsi a ciclo unico, alcuni a numero programmato.

In occasione dell'Open Day i futuri studenti potranno scoprire nel dettaglio i corsi fruibili in didattica sincrona presso le sedi e gli spazi dell'Ateneo, tra cui la Fondazione Polo Universitario Grossetano: Economia e Commercio, Infermieristica, Scienze chimiche, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze Politiche, Scienze Storiche e del Patrimonio culturale, Tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio; e le magistrali a ciclo unico Giurisprudenza e Scienze della Formazione primaria. Sarà anche possibile ottenere informazioni sui successivi cicli di studio magistrali (biennali).

Oltre alle presentazioni dei corsi di studio in aula, saranno organizzate delle attività specifiche come seminari, lezioni promo, colloqui presso desk informativi e visite ai laboratori, alle sedi e al MuseoLab.

Commenta il Rettore Roberto Di Pietra: «Anche quest’anno l’Università di Siena è aperta per mostrare la sua offerta formativa e per aiutare le scelte che i nostri futuri studenti e studentesse vorranno cogliere. Anche quest’anno invito a scegliere con molto cuore e poco calcolo. Scegliete con l’idea di diventare gli uomini e le donne di domani e l’Università di Siena vi aiuterà in questa crescita».

Aggiunge il professor Federico Maria Pulselli, Delegato del Rettore per l’Orientamento: «L'Open Day 2026 si tiene anche a Grosseto per accogliere un numero maggiore di studenti e studentesse. Sarà possibile ottenere informazioni, dalla tradizionale presentazione dei corsi di laurea a proposte accattivanti, curiose, interattive e diversificate. Il tutto condito con la possibilità di parlare direttamente con coloro che in università ci sono già: personale tecnico, docenti e studenti e studentesse tutor, allo scopo di rassicurare chi ha già le idee chiare e ispirare chi è ancora indeciso».

Informazioni sull’Open Day a Grosseto sono pubblicati sul sito dedicato: (https://orientarsi.unisi.it/documento/lopen-day-al-polo-universitario-grossetano-grosseto .